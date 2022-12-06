Sổ Thiên Thư của Nam Tào chấm tên 3 con giáp vào đúng 7h sáng Thứ 5 ngày 8/12/2022: Từ nay buôn may bán đắc, thu vào bộn tiền, vận mệnh tươi sáng

Trong thời điểm này, ngôi sao tài lộc xuất hiện bên cạnh phù hộ cho 3 con giáp vượt qua khó khăn, từ nay gặp nhiều may mắn, nhận được nhiều tin vui.

Tuổi Thìn Những người tuổi Thìn yêu ghét rõ ràng, sống chân thành, chân thật. Họ cũng là người thích nói thẳng, nói thật, không thích sự vòng vo, bóng gió, ám chỉ. Những người cầm tinh con Rồng từ nhỏ đến lớn đều gặp may mắn, luôn được Trời ban phúc khí. Dù làm việc gì, người tuổi này cũng thành công hơn người khác. Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, người cầm tinh con Rồng lại là người giàu ý chí vươn lên, dù gặp khó khăn cũng không nản, không gặp từ bỏ. Vận trình của người tuổi này ngay từ khi khởi nghiệp đã rất suôn sẻ, ít gặp trở ngại. Trong công việc, họ là người tài năng, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ lại được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, hậu vận càng về sau càng vượng phát.

Tuổi Mão Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có đầu óc tinh tế và dám bứt phá. Mặc dù đôi khi họ thiếu một số ý tưởng nhưng chỉ cần họ làm việc có tâm thì thành tựu sự nghiệp cũng không kém ai. Hơn nữa, con giáp này còn có tài năng phi thường và luôn khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong công việc, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc. Người tuổi Mão có hiệu suất làm việc cao, một số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết êm thấm. Ảnh minh họa: Internet Trong thời điểm này, con giáp tuổi Mão càng dễ lấy được lòng tin của qúy nhân. Bởi vì mọi thành công sẽ bắt đầu từ những cơ hội mới, nếu bạn tìm ra cơ hội và được qúy nhân giúp đỡ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống của người tuổi Mão càng ngày càng đi vào qũy đạo ổn định, thành công là tất yếu.

Tuổi Mùi Vào thời điểm này, con giáp tuổi Mùi nhận sức mạnh từ Chính Ấn để nuôi dưỡng tư duy nhạy bén của bạn. Hãy chọn cho mình một chủ đề mà bạn không hiểu biết lắm và bắt đầu tìm hiểu, học hỏi nhé. Bạn sẽ khám phá ra nhiều điều hay đấy. Ảnh minh họa: Internet Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi. *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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