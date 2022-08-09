Sổ Thần Tài ghi rõ, 3 con giáp này trong 5 ngày tới (10-14/8) đổi vận phát tài, tiền chất thành đống, công việc thăng hoa đổi vận

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 16:32

Ai cũng ghen tị với 3 con giáp này bởi sắp tới đây Thần tài trao gửi tiền tài, tài lộc, danh vọng, tài chính dồi dào.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong tháng mới.

Trong công việc, con giáp này khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Dù vậy, bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét. Do đó, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử nhé.

Những mối đầu tư mang tính thách thức sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho bạn. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu khá êm đềm trong khoảng thời gian 5 ngày tới. Các cặp đôi khá tâm đầu ý hợp trong mọi việc. Nhân lúc này, người độc thân hãy tích cực mở lòng, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp.

Về sức khỏe, thể trạng của tuổi Dậu trong tháng này khá tốt, nhưng bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể, để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải làm cản trở cuộc sống và công việc của mình.

Tuổi Tỵ

Sổ Thần Tài ghi rõ, 3 con giáp này trong 5 ngày tới (10-14/8) đổi vận phát tài, tiền chất thành đống, công việc thăng hoa đổi vận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của bản thân với những người xung quanh qua kết quả làm việc và cả thái độ của bản thân với mọi người.

Lại cả Thiên Tài nhập cục, nhiều người tuổi Tỵ có thể kiếm được bội tiền trong ngày này, nhất là những người đang kinh doanh về bất động sản. Nhân lúc làm ăn thuận lợi bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua. Những vận may bạn đang có hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người.

Tuổi Dần

Sổ Thần Tài ghi rõ, 3 con giáp này trong 5 ngày tới (10-14/8) đổi vận phát tài, tiền chất thành đống, công việc thăng hoa đổi vận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bản mệnh ở thời điểm này bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn.

Cũng nhờ vậy, cơ hội thăng tiến hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc. Bạn cũng đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Chẳng những vậy, con giáp này còn có cơ hội cải thiện thu nhập. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Dần có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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