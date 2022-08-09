Chị em lấy được chồng thuộc 5 con giáp này thì sung sướng cả đời, vợ chồng khắng khít như nút như khuy, suốt kiếp một lòng chung thủy

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 16:03

Nếu chị em may mắn lấy được người chồng thuộc 1 trong 5 con giáp này thì hãy hoàn toàn yên tâm về chuyện họ có quan hệ ngoại luồng hay không. Vì họ là những người rất chung thủy và yêu thương vợ con.

Tuổi Sửu

Chàng Sửu chính là chàng giáp cưng chiều bạn đời nhất trong 12 con giáp. Sự ân cần, dịu dàng và chu đáo của họ dành cho nửa kia luôn khiến người khác phải ganh tỵ. Đặc biệt, dù đã kết hôn lâu nhưng anh ấy vẫn luôn giữ được tình cảm mặn mà giữa 2 người (dù có những lúc sóng gió) và chưa bao giờ có ý định "ăn vụng" cả.

Chị em lấy được chồng thuộc 5 con giáp này thì sung sướng cả đời, vợ chồng khắng khít như nút như khuy, suốt kiếp một lòng chung thủy - Ảnh 1
Tuổi Sửu chính là chàng giáp cưng chiều bạn đời nhất trong 12 con giáp. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sửu còn là con giáp nhìn xa trông rộng, có óc chiến lược và cực kỳ thông minh. Khi có vợ, mẫu đàn ông này sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền, mang lại cho vợ một cuộc sống nhàn hạ, sung túc, nhất là khi đến tuổi trung niên.

Tài năng khiến cho đàn ông tuổi Sửu được nhiều cô gái chú ý (kể cả khi đã có vợ) nhưng anh ấy luôn có trách nhiệm với gia đình và xem việc "trai gái" là một tội lỗi không thể chấp nhận được. Chính vì thế, chàng rất nghiêm túc với mọi mối quan hệ, giữ khoảng cách đúng mực và nhất quyết không bao giờ phản bội lại người mình yêu thương.

Tuổi Thìn

Những chàng trai tuổi Thìn xứng đáng là người rất đáng tin cậy trong tình yêu, bởi họ là con giáp nam chung thủy vì tình, chẳng vì tiền bạc mà thay lòng đổi dạ. Trời sinh nam tuổi Thìn đã là nhưng người vững vàng và ý chí kiên định, khi có khó khăn chẳng hề chối từ mà lập tức đưa mình ra giúp đỡ mọi người.

Chị em lấy được chồng thuộc 5 con giáp này thì sung sướng cả đời, vợ chồng khắng khít như nút như khuy, suốt kiếp một lòng chung thủy - Ảnh 2
Tuổi Thìn xứng đáng là người rất đáng tin cậy trong tình yêu. Ảnh minh họa: Internet

Nếu yêu và lấy một chàng trai như vậy thì dù là 10 năm hay 20 năm nữa, chàng trai ấy vẫn luôn ở bên bạn. Họ sẽ khiến bạn vui vẻ và quên hết mọi khổ đau trên cuộc đời này bằng bất cứ giá nào. Khi khó khăn cùng chung hoạn nạn thì như vậy, nhưng ngay cả khi cuộc sống đổi thay, tiền bạc dư dả hơn, chàng giáp này vẫn giữ cho mình trái tim yêu như thuở ban đầu.

Tuổi Thân

Điều đặc biệt ở người đàn ông tuổi Thân là sau khi kết hôn với người mình yêu thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ trở nên rất thú vị. Cho dù ở bên nhau trong thời gian dài thì người vợ vẫn cảm nhận được sự thi vị như lúc mới yêu với anh chồng tuổi này.

Chị em lấy được chồng thuộc 5 con giáp này thì sung sướng cả đời, vợ chồng khắng khít như nút như khuy, suốt kiếp một lòng chung thủy - Ảnh 3
Tuổi Thân sau khi kết hôn với người mình yêu thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ trở nên rất thú vị. Ảnh minh họa: Internet

Do khá hoạt bát trong ăn nói, giao tiếp nên chàng tuổi Thân cũng có vô số các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khác. Nhiều khi vợ sẽ lo lắng vì anh ấy luôn trở thành trung tâm của sự chú ý, thu hút các cô gái trẻ. Trong tình huống này, đàn ông tuổi Thân cũng khá thân thiện nhưng luôn giữ một giới hạn nhất định. Thậm chí, với những cô gái cứ cố tình tấn công còn bị anh ấy dạy cho một bài học nhớ đời về sau!

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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