So sánh năng lượng năm 2023 và năm 2022: Những điều tốt đẹp hơn sẽ đến hay vận khí tiếp tục ảm đạm?

Càng về gần cuối năm, những áp lực về cuộc sống, công việc lại càng gia tăng khiến không ít người cảm thấy mỏi mệt. Vậy nên ai cũng mong tình hình sẽ tốt đẹp hơn vào năm 2023 tới. Con người luôn cần hy vọng, cần có khát khao về một tương lai tốt đẹp hơn, mong rằng mỗi chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực ở hiện tại.

Xét về sắp xếp ngũ hành, năm Nhâm Dần 2022 là sự kết hợp giữa Nhâm Thủy sinh Dần Mộc; còn năm Quý Mão 2023 sẽ là sự kết hợp giữa Quý Thủy sinh Mão Mộc. Như vậy, ngũ hành vẫn là Thủy - Mộc tương sinh.

Hay nói cách khác, năng lượng của năm 2023 và năm 2022 sẽ có những nét tương đồng nhất định, những người mệnh Thủy và mệnh Mộc sẽ nhận được nhiều điều may mắn hơn cả. Ngược lại, những người mệnh kỵ Thủy và kỵ Mộc sẽ gặp nhiều trúc trắc, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi.

Tuy vậy, năng lượng năm 2023 được dự báo vẫn sẽ có những sự khác biệt rất lớn so với năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Khác biệt giữa năng lượng năm 2023 và năm 2022

Khi so sánh năng lượng năm 2023 và năm 2022, các chuyên gia tử vi phong thủy chủ yếu dựa trên kiến thức về Tứ trụ Bát tự.

Trong đó, chi Dần của năm 2022 là một trong Tứ Dịch Mã (gồm Dần, Thân, Tỵ , Hợi), cũng là một trong Tứ Sinh. Còn chi Mão của năm 2023 là một trong Tứ Đào Hoa (gồm Tý, Ngọ, Mão, Dậu), cũng là một trong Tứ Chính.

Năm 2022 là năm Dần Hổ, mà Dần Thân Tương Xung nên những người có yếu tố Thân sẽ phải chịu biến động lớn nhất, nhiều sự thay đổi, đi lại nhiều. Ví dụ như người tuổi Thân, sinh vào tháng Thân, ngày Thân.

Bản thân năm Dần những là một năm của sao Dịch Mã, nên với người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn (các tuổi phạm Thái Tuế năm 2022) sẽ phải di chuyển chuyền hơn, công việc nào cũng đòi hỏi phải có sự xông xáo, chủ động, còn nếu chỉ ngồi im một chỗ chờ đợi thì sẽ thụt lùi rất nhanh.

Ảnh minh họa: Internet

Từ khóa của năm 2022 là "thay đổi, biến đổi, di chuyển". Các chuyên gia tử vi phong thủy tin rằng, những sự hợp tác tốt sẽ đem tới thay đổi tích cực; ngược lại, những sự kết hợp xấu sẽ gây ra thay đổi tiêu cực, cũng dễ dẫn đến rủi ro, nguy hiểm gia tăng.

Năm 2023 là năm Mão Mèo, những người nằm trong tổ hợp Mão Dậu Tương Xung sẽ chịu tác động lớn nhất, nhiều vấn đề lệch khỏi tầm kiểm soát, cũng thường phải chạy đôn chạy đáo, tất bật suốt cả năm. Trong đó bao gồm cả người tuổi Dậu, hoặc sinh vào tháng Dậu, ngày Dậu.

Bản thân năm Mão là năm đào hoa bởi Mão là một trong Tứ Đào Hoa khi xét theo Tứ trụ. Vậy nên những người tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất được dự đoán sẽ có vận đào hoa tăng vọt.

Vận đào hoa trong năm 2023 sẽ có lợi cho mối quan hệ yêu đương, tình cảm vợ chồng, nhân duyên khác giới, tình bạn bè...

Từ khóa của năm 2023 sẽ là "nhân duyên, duyên làm ăn, duyên tình cảm". Các chuyên gia tử vi phong thủy tin rằng, những tổ hợp tốt sẽ đem đến những mối duyên lành, có cơ hội gặp quý nhân, gặp bạn gặp bè tốt bụng, được giúp đỡ. Ngược lại, những tổ hợp xấu sẽ gây ra đào hoa sát, tiểu nhân chọc ngoáy, đối thủ cạnh tranh xấu...

Ảnh minh họa: Internet

2. Các tuổi phạm Thái Tuế năm 2023: Mão, Tý, Thìn, Ngọ, Dậu

Mỗi khi bước sang năm mới, tuổi nào phạm Thái Tuế là vấn đề quan trọng được quan tâm hàng đầu. Phạm Thái Tuế thực chất chính là “xung” với Thái Tuế, tức năm sinh (tuổi) của ai xung với trị niên Thái Tuế, cụ thể là xung với địa chi con giáp của năm đó thì gọi là phạm Thái Tuế.

Trong năm phạm Thái Tuế, gia chủ dễ gặp phải nhiều điều bất thuận ở hầu hết các phương diện của cuộc sống như công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc tổn hao… Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải cẩn thận hơn để hạn chế tối đa những sự cố không mong muốn.

Hạn Thái Tuế gồm 5 loại hình chính là Trực Thái Tuế, Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế, Hại Thái Tuế và Phá Thái Tuế. Mỗi loại hình lại có mức độ tác động nhất định tới từng phương diện cuộc sống.

Năm Quý Mão, có 5 con giáp phạm Thái Tuế 2023 gồm tuổi Mão, Tý, Thìn, Ngọ và Dậu. Cụ thể: tuổi Mão phạm Trực Thái Tuế, tuổi Tý phạm Hình Thái Tuế, tuổi Thìn phạm Hại Thái Tuế, tuổi Ngọ phạm Phá Thái Tuế, tuổi Dậu phạm Xung Thái Tuế.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2023, trong năm Quý Mão 2023 này, 5 con giáp kể trên sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống hơn so với những năm khác.

Nếu như trong năm Nhâm Dần 2022, Dương Thủy (Nhâm) sinh Dương Mộc (Dần) gây ra nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ; thì sang năm Quý Mão 2023, Âm Thủy (Quý) sinh Âm Mộc (Mão), năng lượng sẽ yếu mềm hơn rất nhiều, cũng sẽ có sự uyển chuyển, dễ tác động hay thay đổi hơn.

Mão Mộc là một trong Tứ Chính, yếu tố ngũ hành được tập trung hơn. Mão Mộc còn được Quý Thủy trường sinh, nên sẽ mang tới rất nhiều cơ hội tốt đẹp và sự tăng trưởng cho người cần Quý Thủy.

Bên cạnh đó, can Quý Thủy mang năng lượng âm cực lớn trong số 10 Thiên Can, nên những người kỵ Quý Thủy có thể sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ, nhiều gian nan thách thức chờ đón trong năm 2023.

3. So sánh năng lượng năm 2023 và năm 2022 theo góc độ Tử vi lý số

Trong Tứ Hóa lưu niên của năm Nhâm Dần 2022, sao Vũ Khúc cai quản tài vận hóa Kỵ, từ đó gây ra áp lực lớn nhất trong năm 2022 ở phương diện tài chính.

Năm Nhâm Dần, mọi người nói chung đều cảm thấy thiếu tiền và việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chẳng những kinh doanh thất bát, hàng hóa tồn đọng, lưu thông kém, nguồn thu sụt giảm.

Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, những khó khăn đó sẽ tạo ra động lực thôi thúc mọi người càng phải chăm chỉ hơn để kiếm tiền, mỗi khi chi tiêu cũng đắn đo suy nghĩ cẩn thận hơn, không còn vung tay quá trán một cách tùy tiện nữa.

Sao Tử vi hóa Quyền làm gia tăng những ràng buộc, quy định, nguyên tắc trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Sao Thiên Lương hóa Lộc khiến mọi người có nhu cầu tập trung vào giải tỏa tinh thần, xoa dịu cảm xúc nhiều hơn.

Xét theo góc độ Tử vi lý số như vậy, năm 2023 sẽ mang tới những hy vọng mới. Như đã nói ở trên, từ khóa của năm Quý Mão 2023 sẽ là sự thay đổi, biến đổi, chuyển ngoặt.

Dựa vào dự đoán vận mệnh năm 2023 theo Lá số tử vi, Tứ Hóa năm 2023 gồm: sao Phá Quân hóa Lộc, sao Cự Môn hóa Quyền, sao Thái Âm hóa Khoa, sao Tham Lang hóa Kỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể:

- Sao Phá Quân hóa Lộc: Gây ra những biến động khá lớn, xảy ra nhiều biến hóa khó lường.

Bản thân sao Phá Quân đã tượng trưng cho sự đột phá, sẵn sàng phá bỏ giới hạn và những điều cũ kỹ để tìm kiếm sự thay đổi mới mẻ hơn. Năng lượng của Phá Quân sẽ kích khởi chúng ta phá vỡ khốn cảnh hiện tại, một lần nữa tạo ra cục diện tươi sáng hơn.

Mỗi chúng ta đều cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi sắp tới, đồng thời cũng phải tích cực tìm kiếm những cơ hội thay đổi phù hợp với bản thân.

- Sao Cự Môn hóa Quyền: Cơ hội tốt cho những lĩnh vực, ngành nghề cần tài ăn nói

Sao Cự Môn khi hóa Quyền được cho là sẽ đem tới cơ hội phát triển cho những ngành nghề, lĩnh vực cần tài ăn nói, khả năng hùng biện, thuyết phục. Đồng thời, những tổ hợp xấu sẽ dễ gặp thị phi nhiễu nhương, tiểu nhân gây đàm tiếu, mâu thuẫn và tranh chấp thường xuyên nổ ra khiến xích mích sẽ tăng lên đáng kể.

- Sao Thái Âm hóa Khoa: Thời cơ thuận lợi để sớm cải thiện tài vận

Sao Thái Âm vốn là một trong những cát tinh của Tử vi đẩu số, và nó luôn ở trạng thái tích lũy tài phú, chờ đợi thời cơ thuận lợi. Ở trạng thái đắc địa, sao Thái Âm sẽ giúp gia tăng lợi nhuận, tiền của tích lũy ngày càng tăng tiến. Còn nếu ở trạng thái hãm địa, sao này sẽ gây ra những rủi ro hao hụt tiền của, phá sản, gia chủ luôn có cảm giác bất an về các kế hoạch kiếm tiền.

Thái Âm cũng đại diện cho người phụ nữ, khi Thái Âm hóa Khoa sẽ có lợi cho nữ mệnh nhiều hơn nam mệnh. Môi trường xung quanh sẽ tiềm ẩn nhiều cơ hội phát triển và cả những sự hỗ trợ, hậu thuẫn cho nữ mệnh. Hơn nữa, tính nữ của phái yếu sẽ được bộc lộ mạnh mẽ, giúp bản mệnh thu hút nhiều mối nhân duyên, rất có lợi cho phương diện tình cảm trong năm 2023.

Ảnh minh họa: Internet

- Sao Tham Lang hóa Kỵ: Nhiều sự ức chế, ràng buộc.

Cuối cùng, sao Tham Lang hóa Kỵ năm 2023 được cho là sẽ gây ra những sự kìm nén, ràng buộc, khó có thể đột phá. Những người mang cách cục không tốt dễ chịu nhiều tác động bất lợi, công việc trục trặc, tình cảm có đào hoa sát khiến bản thân gặp nhiều rắc rối.

Năm 2023 kỵ nhất là làm việc xốc nổi nóng vội, tham cái lợi trước mắt. Nhưng nếu biết làm việc chắc chắn, biết tiến biết lùi hợp lý, kết hợp kiến ​​thức và hành động, chúng ta mới có thể chiến thắng bằng chính bản lĩnh của mình, giành lấy ánh đèn sân khấu cho riêng bản thân.

Trên đây là một số nhận định từ chuyên gia khi so sánh năng lượng năm 2023 và năm 2022. Hy vọng qua các thông tin trong bài, quý bạn đọc sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất để đón năm mới Quý Mão 2023 bình an và hạnh phúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.