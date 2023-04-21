Số mệnh trời định nằm ở 'Tướng tai', vận số ra sao nhìn phát biết liền

Người này thường có vành tai tròn, rộng, sinh ra vốn đã thông minh, trí tuệ tài ba hơn người. Những ai sở hữu đôi tai này thường được lên làm sếp dù tuổi mới ngoài 30, công việc, cuộc sống khá suôn sẻ, yên bình bởi có quý nhân phù trợ, gia đình, bố mẹ giúp đỡ. Tiền bạc đối với họ lúc nào cũng dư giả, sẵn sàng mua những thứ mình thích mà không cần suy nghĩ. Ngoài ra, họ luôn có những người bạn tốt, sẵn sàng xả thân giúp đỡ bất cứ khi nào, tiểu nhân dù có muốn hãm hại cũng không có cơ hội bởi họ luôn kín kẽ, không làm bất kì việc gì sai sót.

Tướng tai hứng gió là tai mỏng, mềm, vểnh về phía trước, sách tướng gọi là chiêu phong nhĩ. Đây là tướng tai xấu, là biểu hiện của người có tướng số tán gia bại sản.

Tướng tai hứng gió tán gia bại sản - Ảnh minh họa: Internet

Những người có tướng tai này thường bồng bột, không thích ổn định và thích sống nương nhờ vào người khác, sống bám gia đình. Họ có thể kiếm ra tiền nhưng chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm nên hậu vận về sau thường nghèo, dễ khuynh gia bại sản. Họ cũng rất bướng bỉnh và cố chấp, bạn bè càng khuyên can thì càng bỏ ngoài tai, không quan tâm.

Ngoài ra, người có tướng tai này cũng rất hiếu kỳ, hay hỏi tới hỏi lui một chuyện mà họ tò mò và muốn biết. Tuy vậy nhưng lại ít khi đặt niềm tin vào người khác mà chỉ tin tưởng ở bản thân, tin vào những điều mình nghe được.

3. Tướng tai nhỏ

Theo tướng học, những người có vành tai nhỏ thường là những người không có khí phách, tầm nhìn hạn hẹp trong xã hội. Những người này thường chỉ thích những nơi yên tĩnh hơn là những nơi đông đúc, ồn ào, chỉ thích khám phá những điều mà bản thân cảm thấy thú vị và yêu thích.

Tướng tai nhỏ tầm nhìn hạn hẹp - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, có thể nói rằng họ sống hơi cô lập chính mình, không giao tiếp, giao du và kết bạn nhiều mà chỉ thích một mình để tận hưởng niềm vui cô độc, một mình. Những người có vành tai nhỏ thường có ít bạn bè, mối quan hệ xã hội cũng ít và việc giao tiếp cũng không xuất sắc hay khéo léo.

4. Tướng Tai dơi

Vành tai cao, to, nhọn như ngọn lửa nhưng phần dưới lại vừa bé, vừa mỏng, thùy tai vểnh ra đằng trước chính là tướng tai dơi. Những người này thường có tình tình nóng nảy, cái tôi rất cao nên ít khi nghe lời khuyên can, dạy bảo của người khác, càng bị góp ý thì lại càng cố tính làm trái ngược.

Tướng tai dơi giỏi giang nhưng hay bốc đồng - Ảnh minh họa: Internet

Người có tướng tai dơi cũng thông minh, giỏi giang, làm việc tốt nhưng vì cái tính cách không sửa đổi nên sẽ mất đi nhiều cơ hội, đôi khi còn bị cả sếp lẫn đồng nghiệp ghét ra mặt, nói xấu sau lưng.

5. Tướng tai áp sát đầu

Dân gian cho rằng tai đầy áp sát vào đầu, đứng trước mặt không trông thấy tai là đại phú, đại quý. Người có tướng tai to, dày, vành tai ép sát da đầu thường xuất thân trong gia đình cao quý, được hưởng lộc của tổ tiên. Đây cũng là người thông minh, sáng dạ, hay xem xét vấn đề cẩn thận, có tài lãnh đạo. Làm việc có mục tiêu cụ thể và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, thiên hưởng vinh hoa phú quý, nhiều người ngưỡng mộ.

Tướng tai áp sát đầu có số giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.