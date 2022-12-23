Sinh ra là dành cho nhau: 3 cặp con giáp này cực hợp mệnh, lấy nhau về chắc chắn không thành tỷ phú cũng thành đại gia, làm ăn gì cũng trúng đậm, bên nhau hạnh phúc cả đời

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 16:59

3 cặp con giáp này vốn dĩ trời sinh một cặp hoàn hảo, chỉ cần sống với nhau cũng đủ thu hút tài vận, nếu kiên nhẫn vượt qua mọi chông gai thử thách thì sẽ sống hạnh phúc viên mãn sung túc trọn đời.

Tuổi Thân - Tuổi Tý

Là 2 con giáp được đánh giá cao nhất về sự thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt cũng như ứng biến tốt với thời cuộc trong số 12 con giáp, Thân - Tý nếu lấy nhau thì dễ tạo nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Tý và Thân có rất nhiều điểm chung, từ sự sáng dạ, cho đến tính cách vui vẻ, hài hước, lạc quan cả trước những thử thách khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ cho nhau rất tốt trên đường công danh sự nghiệp.

Sinh ra là dành cho nhau: 3 cặp con giáp này cực hợp mệnh, lấy nhau về chắc chắn không thành tỷ phú cũng thành đại gia, làm ăn gì cũng trúng đậm, bên nhau hạnh phúc cả đời - Ảnh 1
3 cặp con giáp hợp mệnh trời sinh, lấy nhau về thành công rực rỡ, chung thủy cả đời. Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, khi gặp được nhau, họ như cảm thấy đã thân quen từ rất lâu và rất dễ trở thành một cặp tri kỷ, tình yêugiữa họ được xây dựng trên nền tảng tình bạn và sự đồng cảm nên thường rất bền chặt.

Bên cạnh đó, Tý tuy thông minh nhưng lại thường khiêm nhường, ẩn mình, không đòi hỏi sự công nhận hay khen tặng, có thể sống chung với Thân, thông minh nhưng hay kiêu ngạo. Cái tôi của Thân không bị Tý làm tổn thương, trái lại còn được vuốt ve nên ít khi xảy ra xung đột.

Ngoài ra, Tý nhát gan, còn Thân thì bản tính mạnh mẽ, ngang tàng, hầu như chẳng biết sợ là gì nên Thân sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người bạn đời của mình.

Vì những lẽ trên, khi Tý - Thân tìm được nhau thì nhớ giữ chặt lấy nhau nhé, vì cuộc sống của họ sẽ nhiều niềm vui và tiếng cười hơn là những nỗi buồn.

Tuổi Mùi - Tuổi Ngọ

Trong số các con giáp thì tuổi Mùi và tuổi Ngọ được xem là hợp nhau về tính tình lẫn cách sống nhất.

Ở cặp đôi này luôn có sự tương đồng và hỗ trợ những khuyết điểm của nhau, họ không phải là những người dễ chia sẻ bằng lời nói mà chỉ có thể dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Tuy nhiên, Mùi và Ngọ giống nhau ở một điểm đều là những người cố chấp, vì vậy họ cũng không tránh khỏi những trận chiến tranh lạnh.

Nhìn chung, Mùi và Ngọ vốn dĩ trời sinh một cặp hoàn hảo, chỉ cần sống với nhau cũng đủ thu hút tài vận, nếu kiên nhẫn vượt qua mọi chông gai thử thách thì sẽ sống hạnh phúc viên mãn sung túc trọn đời.

Tuổi Mão - Tuổi Dậu

Người tuổi Mão có năng lực rất tốt, họ sống vui vẻ lạc quan, thích tự do tự tại và không quá xem trọng tiểu tiết. Trong khi đó, tuổi Dậu lại là con giáp sống rất nội tâm và chu toàn trong mọi việc. Do đó, hai con giáp Mão và Dậu được xem là mảnh ghép còn thiếu của nhau.

Sinh ra là dành cho nhau: 3 cặp con giáp này cực hợp mệnh, lấy nhau về chắc chắn không thành tỷ phú cũng thành đại gia, làm ăn gì cũng trúng đậm, bên nhau hạnh phúc cả đời - Ảnh 2
 3 cặp con giáp được an bài gắn kết cùng nhau, chỉ khi họ ở bên nhau thì mới hạnh phúc và có được cuộc sống viên mãn sung túc, một đời không lo thiếu tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuy cả hai con giáp này có tính cách khác biệt, thế nhưng thực tế cho thấy những cặp vợ chồng Mão - Dậu lại có cuộc sống hôn nhân rất hòa thuận và hạnh phúc. Bởi lẽ, sự ôn nhu của tuổi Dậu có thể kiềm chế sự tự do và làm tăng tính trách nhiệm của tuổi Mão. Ngược lại, sự lạc quan của tuổi Mão sẽ mang lại nhiều niềm vui và cảm hứng cho tuổi Dậu.

Khi hai con giáp này về chung một nhà thì mối quan hệ của họ được nâng lên một tầm cao mới và ngày càng gắn kết hơn trước. Tuổi Mão và Dậu biết rõ nghĩa vụ cũng như là trách nhiệm của cả hai trong hôn nhân, nên họ luôn dành sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối cho nhau. Chính vì thế, hôn nhân của họ mãi bền vững theo thời gian khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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