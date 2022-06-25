Sinh ra đã là định mệnh đời nhau, cặp con giáp nào dù ghét nhau nhưng lại yêu nhau sâu sắc?

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 19:23

Ông cha ta có câu: “Ghét của nào trời trao của đó”, các con giáp dưới đây tuy khắc khẩu nhưng lại là định mệnh của nhau.

Tuổi Dần - Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng người tuổi Dần và tuổi Ngọ có cùng tính cách tương đối nóng nảy. Trong đó, tuổi Ngọ có khả năng dễ nổi nóng hơn, tính cách khó đoán hơn. Phút trước Ngọ có thể vui vẻ sôi nổi nhưng phú sau đã nổi cơn giận giữ.

Sau khi kết hôn, cặp đôi Dần - Ngọ sẽ nhận thấy nhiều khác biệt hơn thời đang yêu. Họ thuộc kiểu xa là nhớ, gần nhau lại dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Tuy nhiên, bạn không cần nghi ngờ về tình cảm của cặp đôi này. Hai bên đều đang nỗ lực thay đổi bản thân để hòa hợp với nửa con lại. Cặp đôi này càng ở bên nhau càng hiểu nhau, càng hạnh phúc, sung túc hơn.

Tuổi Dậu và tuổi Thìn

Tử vi nói rằng vợ chồng tuổi Dậu và tuổi Thìn thường xảy ra cãi vã ở thời gian đầu mới kết hôn. Cặp đôi này bình thường vẫn hòa hợp, vui vẻ nhưng chỉ cần có một sự khác biệt ý kiến nhỏ là họ có thể tranh cãi.

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Người tuổi Dậu tính tình thẳng thắn, kiên định luôn muốn bảo vệ quan điểm, làm rõ đúng sai nên cuộc tranh luận cứ thế mà tiếp diễn.

Tuy đôi lúc có mâu thuẫn như vậy nhưng không thể phủ nhận tình cảm sâu sắc của đôi bên dành cho nhau. Thời gian trôi qua, khi cả hai trưởng thành hơn, họ sẽ biết bao dung, bớt cái tôi cá nhân lại để đôi bên đều được vui vẻ. Một khi đã bên nhau, họ xác định sẽ ở cùng đến khi đầu bạc răng long.

Tuổi Sửu - Tuổi Hợi

Cặp con giáp đầu tiên chính là cặp con giáp thuộc tuổi Sửu và tuổi Hợi chính là minh chứng cho câu ghét của nào thì trời trao của ấy. Người tuổi Sửu vốn bản tính hiền lành, nghiêm túc trong khi tuổi Hợi lại có phần nổi loạn và hay kiểu thích đùa giỡn. Vì thế mà cặp đôi có tính cách ngược nhau này dường như không thể nào hợp nhau được. Có khi còn trái ngược dẫn đến ghét nhau. Thế nhưng hai tuổi này ở chung với nhau thì lại cực hợp. Do tuổi Sửu rất bao dung nhưng tuổi Hợi thì lại chân thành.

Tuy nhiên, vì tuổi Hợi cứ thích gì làm nấy, có khi nói một đằng làm một nẻo nên làm tuổi Sửu tức phát điên lên được. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hai bên cứ cãi vả quát mắng nhau cả ngày. Thế nhưng thực ra đây chính là một cặp cực kỳ yêu thương nhau. Hoạn nạn mới biết chân tình, chỉ cần một bên gặp khó thì người còn lại chắc chắn dốc lòng giúp đỡ, đó mới là tình yêu chân chính.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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