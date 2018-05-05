Sau tất cả, đây là 3 con giáp tiền bạc phủ phê, hậu vận sung sướng, mấy đời giàu sang!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh được chiếu cố nên có số phận phúc đức phú quý từ nhỏ. Nhất là vận mệnh của họ cũng ảnh hưởng đến những người bên cạnh, đặc biệt là gia đình. Khi còn trẻ, con giáp này vất vả không ít nhưng nhờ phúc đức sẵn có mà họ đều có thể vượt qua dễ dàng. Trước khi 30 tuổi, người tuổi Thân còn bấp bênh về tương lai. Có khi họ như có thể thành công thì vận may lại không mỉm cười với họ. Nhưng đây cũng chỉ là những thử thách để tôi luyện sức dẻo dai của con giáp này. Trời đã an bài hậu vận của họ rất sung túc thoải mái, không khi nào thiếu thốn.

Trời đã an bài hậu vận của họ rất sung túc thoải mái, không khi nào thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ, dù là nam hay nữ thì đều có vận mệnh rất đặc biệt. Đây là con giáp thích tự do, đi đây đi đó nhưng lại rất yêu gia đình và mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc. Họ có thể tự mình gánh lấy khổ cực nhưng hạnh phúc chắc chắn sẽ chia sẻ với người thân. Khi còn trẻ, con giáp này phải sống xa gia đình nên có phần buồn tủi. Nhưng họ lại sống rất tích cự, luôn lạc quan nên va vấp thế nào cũng không bỏ cuộc. Cuộc sống sau năm 35 tuổi đầy rực rỡ. Từ năm 40 tuổi, họ có mọi thứ tốt đẹp nhất, tha hồ tận hưởng.