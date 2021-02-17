Sau rằm tháng Giêng: 3 con giáp vướng họa hao tài, vận xui đeo bám, cẩn thận kẻo thị phi vây hãm

Vì bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên sau rằm tháng Giêng những con giáp xui xẻo này phải để cao cảnh giác kẻo tiền tài tiêu tán, nợ nần chồng chất.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, ngay sau rằm tháng Giêng những con giáp xui xẻo này sẽ gặp họa hao tài, tiền của đội nón ra đi. Tỵ cần sáng suốt, thận trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Vừa mới nghỉ Tết nên Tỵ khó có thể tập trung cho công việc ngay, đây chính là nguyên do khiến họ dễ xảy ra những sai sót, khiến bản thân phải trả giá đắt. Chẳng những tạo cơ hội cho đồng nghiệp xấu hãm hại mình, con giáp xui rủi này còn khiến thu nhập tuột dốc, lành ít dữ nhiều.

Muốn biến nguy thành an, hạn chế rủi ro Tỵ cần sáng suốt, thận trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu không, đừng trách vì sao túi chẳng còn đồng nào, bị đánh giá thấp chốn công sở. Vì chi tiêu không hợp lý nên Dậu phải gánh món nợ khá lớn, làm việc cật lực cả năm mới có thể xóa nợ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Vướng vận tam tai nên Dậu chẳng mấy suôn sẻ trong công việc, cuộc sống và chuyện tình cảm. Chính vì những giận hờn, khúc mắc trong chuyện tình cảm nên Dậu phân tâm, làm việc không hiệu quả.

Bị cấp trên nhận thấy sự chểnh mảng nên Dậu đã đánh mất cơ hội tốt cho sự nghiệp của mình. Hơn cả, vì chi tiêu không hợp lý nên Dậu phải gánh món nợ khá lớn, làm việc cật lực cả năm mới có thể xóa nợ. Ngọ cần đề cao cảnh giác, đừng quá dễ dàng tin người, cũng đừng để bị cuốn vào thị phi chốn công sở kẻo lành ít dữ nhiều - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Ham chơi, thích phiêu lưu, khám phá nhưng cũng chính vì ưa mạo hiểm nên Ngọ đã tự đẩy mình vào đường cùng. Công việc làm ăn khó khăn, lương bổng giảm sút, Ngọ sẽ đứng trước nguy cơ mất việc trong năm Tân Sửu 2021. Thế nên, con giáp đen đủi này cần đề cao cảnh giác, đừng quá dễ dàng tin người, cũng đừng để bị cuốn vào thị phi chốn công sở kẻo tự mình hại mình. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tân Sửu 2021: 3 con giáp có tên trong sổ THẦN TÀI, làm gì cũng GIÀU SANG vô đối khiến ai cũng hờn đỏ mắt Nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có hơn người này gia chủ sẽ có năm Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền, phú quý ào ào ập xuống đầu.

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