Sau rằm tháng Chạp: 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, cuối năm gọi nhau chở tiền về nhà

Tâm linh - Tử vi 04/01/2022 17:00

Theo tử vi có viết, từ rằm tháng 12 đến hết năm là thời gian phát tài phát lộc của những con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

Tuổi Thìn

Vận may của người tuổi Thìn trong thời gian từ rằm tháng Chạp trở đi rất vượng. Theo đó, họ sẽ liên tục gặp chuyện tốt lành, hào quang sáng chói. Vốn là những người thông minh, tài năng nên chỉ cần một chút cố gắng nữa người tuổi Thìn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Sau rằm tháng Chạp: 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, cuối năm gọi nhau chở tiền về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tử vi học có nói, từ thời gian này đến cuối năm cũng là thời kỳ mà vận may của họ bùng nổ bất ngờ. Những xui rủi cũng tự chấm dứt, vận đỏ lại kéo về. Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thủy, sau Rằm tháng Chạp, tuổi Thìn là 1 trong 3 con giáp có thể nhận được lộc trời.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian qua, tuổi Dần đã có khoảng thời gian khó khăn nhất tuy nhiên vượt qua giai đoạn này, từ sau rằm tháng Chạp, tuổi Dần sẽ thăng hoa liên tục. Những người làm về kinh doanh hầu như đầu tư vào dự án nào cũng có lãi, những người làm trong các lĩnh vực khác cũng sẽ dễ được tăng lương hoặc thăng chức, đem lại nguồn thu nhập cao bất ngờ.

Sau rằm tháng Chạp: 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, cuối năm gọi nhau chở tiền về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần nên tin vào trực giác của họ vì rất có thể nó sẽ giúp họ nhận được những khoản lộc trời cho mà chưa bao giờ họ dám mơ tới. Duy chỉ có một điều cần lưu ý là sau khi kiếm được nhiều tiền, người tuổi Dần cần phải tiết kiệm hoặc tái đầu tư thì mới giúp đồng tiền được sinh lời, chớ tiêu pha quá đà, nhất là dịp Tết nhất.

Tuổi Mùi

Càng về cuối năm thì tuổi Mùi càng nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Tử vi dự đoán, sau rằm tháng Chạp, họ được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ, kiếm được những khoản tiền mà trước đây họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Đặc biệt, may mắn này có thể kéo dài đến tận đầu năm sau và giúp họ tích cóp được không ít của cải, tiền bạc.

Sau rằm tháng Chạp: 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, cuối năm gọi nhau chở tiền về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng nên cân nhắc việc kiếm được nhanh, tiêu cũng chóng nên lời khuyên là Mùi nên biết phân chia nguồn tiền để chi tiêu cho hợp lý. Song vẫn luôn phải có một khoản dành để tiết kiệm dự phòng và một khoản tái đầu tư để giữ cho lợi nhuận được duy trì lâu dài.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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