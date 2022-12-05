Sau Rằm tháng 11 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, tình - tiền thăng hoa, phú quý hơn người, may mắn tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 22:29

Phải qua Rằm tháng 11, 3 con giáp may mắn dưới đây mới có vận trình vượng phát, niền vui đong đầy, tiền bạc rủng rỉnh. Sự nghiệp thăng tiến giúp con giáp có cuộc sống giàu sang thoải mái.

Con giáp tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình thật thà, chân chất và rất thân thiện. Nói chung, người tuổi này sở hữu nhiều phẩm chất tốt. Họ là người trung thực, có sao nói vậy. Không những thế, người tuổi này cũng không thích nhiều màu , khoa trương. Dù có gặp khó khăn hay thử thách khắc nghiệt, người tuổi này luôn giữ được tinh thần tích cực, tâm thái lạc quan.

Sau Rằm tháng 11, người tuổi này được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp từng bước lên hương. Nhờ nỗ lực hết mình, lại cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, người tuổi này đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh cũng nhờ làm việc có tâm nên họ được khách hàng yêu mến, ủng hộ, hàng hóa vẫn bán chạy, doanh thu không hề giảm.

Sau Rằm tháng 11 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, tình - tiền thăng hoa, phú quý hơn người, may mắn tột đỉnh - Ảnh 1
Sau Rằm tháng 11, người tuổi này được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp từng bước lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ được biết đến là con giáp mạnh mẽ, ngoan cường. Trong công việc, họ làm việc chăm chỉ, có trách nghiệm, dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn cũng không sợ thất bại. Trong bất cứ nhiệm vụ nào, con giáp này luôn thể hiện được sự nhiệt huyết và quyết tâm. Người tuổi Ngọ cũng sở hữu tính cách tích cực, lạc quan. Họ biết cách truyền cảm hứng cho những người khác và được nhiều người yên mến. 

Dự đoán bước qua Rằm tháng 11, tài vận của người tuổi Ngọ ngày càng hanh thông hơn. Họ gặp được thiên thời, địa lợi nên có bước tiến xa trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được thêm những hợp đồng. Người buôn bán nhỏ lẻ cũng gặp được nhiều khách hàng mới. Người tuổi này được quý nhân giúp đỡ nên tiếp tục gặp may, vạn sự như ý.

Sau Rằm tháng 11 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, tình - tiền thăng hoa, phú quý hơn người, may mắn tột đỉnh - Ảnh 2
Dự đoán bước qua Rằm tháng 11, tài vận của người tuổi Ngọ ngày càng hanh thông hơn. Họ gặp được thiên thời, địa lợi nên có bước tiến xa trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, hóm hỉnh, sở hữu năng lực làm việc mạnh mẽ. Con giáp này thường sở hữu một số ý tưởng độc đáo nhưng họ cũng là người rất thực dụng. Trước khi làm việc gì, người sinh năm Tý thường tính toán kỹ càng. Khi bắt tay vào làm, họ không ngại khó khăn, thử thách, quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Sau Rằm tháng 11, người tuổi Tý nhận được cơ hội tốt để thể hiện tài năng, ý tưởng của bản thân. Nhờ cố gắng hết mình, con giáp này đạt được kết quả tốt trong công việc, được lãnh đạo quý trọng, khen thưởng. Người tuổi Tý làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng gặp nhiều may mắn. Họ có vụ mùa bội thu, sản phẩm bán ra được giá, thu về khoản lời không nhỏ. Sự nghiệp có nhiều điểm sáng giúp người tuổi Tý gia tăng thu nhập, mang về cho gia đình cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Sau Rằm tháng 11 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, tình - tiền thăng hoa, phú quý hơn người, may mắn tột đỉnh - Ảnh 3
Sau Rằm tháng 11, người tuổi Tý nhận được cơ hội tốt để thể hiện tài năng, ý tưởng của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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