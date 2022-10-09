Sau ngày Rằm tháng 9 là hết khổ, top những con giáp giành lại vận may, cơ ngơi đồ sộ, tiền ập vào nhà, thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 09:35

Theo tử vi dự báo, sau ngày Rằm tháng 9, 3 con giáp này có vận số tài lộc cực vượng, may mắn triền miên. Hãy cùng khám phá xem có tên bạn trong danh sách này không?

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết: Tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, sinh ra đã có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn khao khát sự giàu có, quyền lực. Chính vì vậy cuộc sống dù khó khăn cách mấy họ cũng sẽ vượt qua được nhờ bản lĩnh hiếm có. Người tuổi Thìn phần lớn đều gặt hái được nhiều thành công từ rất sớm. Tuy nhiên do vận may không mỉm cười nên họ buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn, đen đủi.

Tử vi học có nói, sau Rằm tháng 9, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều biến động tích cực. Con giáp này sẽ cảm nhận được vận may đang dần lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có khởi sắc. Tuổi Thìn sẽ có quý nhân phù trợ, giúp cuộc sống họ được nâng lên tầm cao mới. 

Sau ngày Rằm tháng 9 là hết khổ, top những con giáp giành lại vận may, cơ ngơi đồ sộ, tiền ập vào nhà, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Tử vi học có nói, sau Rằm tháng 9, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều biến động tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết, sau ngày Rằm tháng 9 là thời gian may mắn của người tuổi Hợi giúp cuộc đời Hợi hưng thịnh, làm ăn vượng phát. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả đầy nhà chính là phúc phần trời cho Hợi.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, kiên định và bình tĩnh trong công việc Hợi ắt gặt hái nhiều thành công đáng nể. May mắn theo chân sẽ giúp Hợi có năm Canh Tý phơi phới hân hoan, lộc lá đầy nhà. Tuổi Thìn sẽ tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào.

Sau ngày Rằm tháng 9 là hết khổ, top những con giáp giành lại vận may, cơ ngơi đồ sộ, tiền ập vào nhà, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Tử vi cho biết, sau ngày Rằm tháng 9 là thời gian may mắn của người tuổi Hợi giúp cuộc đời Hợi hưng thịnh, làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian qua, người tuổi Dậu phải nếm trải khá nhiều chông chênh, cơ cực trong sự nghiệp và cuộc sống. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, hãm hại hết lần này đến lần khác khiến Dậu khốn đốn trăm bề, sự nghiệp chững lại.

May mắn thay, sau Rằm tháng 9, vận số của Dậu sẽ được cải thiện đáng kể. Từ thời gian này, con giáp tuổi Dậu càng phát tài phát lộc, phú quý an nhàn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ con giáp giàu sang bậc nhất này.

Sau ngày Rằm tháng 9 là hết khổ, top những con giáp giành lại vận may, cơ ngơi đồ sộ, tiền ập vào nhà, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
May mắn thay, sau Rằm tháng 9, vận số của Dậu sẽ được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi có nói, sang ngày mới, tài lộc chuyển mình đổ về ào ào, 3 con giáp sẽ bội thu tiền bạc, không những vậy còn may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, tích trữ được của cải.

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