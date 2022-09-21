Sau ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp khởi đầu hoàng kim, trúng số độc đắc, công danh thành toại, song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 09:48

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, được Cát Tinh trợ giúp, 3 con giáp may mắn phát tài, tiền của dư dôi, giàu sang như ý, đại cát đại lợi.

Tuổi Sửu

Sau ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, nhờ có cát tinh nâng đỡ, người tuổi Sửu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian này, những người tuổi Sửu hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Tử vi 12 con giáp cho hay, những tuổi Sửu có thể hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn trước đó và thu về rất nhiều khoản lãi đáng kể cho mình. Với những người tuổi Sửu đang làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, con giáp may mắn có thể đạt được những thành tích khiến chính bản thân cũng phải ngạc nhiên.

con giap may man 1
Sau ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, nhờ có cát tinh nâng đỡ, người tuổi Sửu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, người tuổi Mùi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Họ vốn không phải là những người đặt nặng về vật chất, nhưng trong tuần này tài vận sẽ bất ngờ thăng hoa. Bên cạnh đó, sự nghiệp của tuổi Mùi trong tuần này cũng có nhiều biến động theo hướng tích cực.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, vạn sự đang trong giai đoạn chuyển biến tích cực, trong công việc bạn sẽ được cấp trên giao một số nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên đừng sợ hãi vì đây là cơ hội tốt để thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi cuộc sống đang dần cải thiện.

con giap may man 2
Sau ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, người tuổi Mùi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể hy vọng những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống sẽ đến với bạn khi bạn đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một sự nghiệp bền vững. Bạn hoàn toàn có thể phát triển lâu dài, thậm chí là vượt trội trong tương lai.

Sau ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, tình hình tài chính của tuổi Tuất cũng khởi sắc rõ rệt. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai. Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào.

con giap may man 3
Sau ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, tình hình tài chính của tuổi Tuất cũng khởi sắc rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc trong 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9) mua sẵn két sắt đựng vàng, công danh thành toại, danh tiếng ngút trời, tiền của dư dôi

3 con giáp trúng số độc đắc trong 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9) mua sẵn két sắt đựng vàng, công danh thành toại, danh tiếng ngút trời, tiền của dư dôi

Trong 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), 3 con giáp này sẽ trúng số độc đắc, may mắn rực rỡ, tiền của dư dôi, vô cùng giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Năm tử vi ngày mai tử vi ngày 22/9/2022 tử vi ngày 22/9 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 56 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026