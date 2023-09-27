Sau ngày mai, thứ Năm 28/9/2023, Phật Bà ưu ái, 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 20:57

3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão ‏‏diễn ra hanh thông. Sự thông minh, ứng biến linh hoạt và khả năng nhìn xa trông rộng đem lại cho con giáp này nhiều cơ hội thăng tiến vượt ngoài mong đợi. Lợi nhuận tăng nhanh đáng kể, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.‏

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ gặp ít nhiều trở ngại. Các cặp đôi ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột khiến mối quan hệ rạn nứt. Người trong cuộc luôn muốn giành phần thắng về mình mà không để ý tới cảm nhận của đối phương.

Sau ngày mai, thứ Năm 28/9/2023, Phật Bà ưu ái, 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

 

Mọi công việc của người tuổi Thân diễn ra dễ dàng, tốt đẹp về mọi mặt. Đường công danh nhận được nhiều tin vui do có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Chính vì vậy, bản mệnh không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức vẫn có thể gặt hái được nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi. Con giáp này có thể an tâm về nguồn tài chính của mình trong khoảng thời gian này do có sự giúp đỡ của Chính Tài Thần. 

Vận trình tình cảm bắt đầu khởi sắc. Tử vi dự đoán có đào hoa vượng, nhân duyên của người độc thân hay đã lập gia đình đều tươi sáng. Con giáp này nhận được sự quan tâm và tình yêu vô điều kiện từ người mình yêu.

Sau ngày mai, thứ Năm 28/9/2023, Phật Bà ưu ái, 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra tốt đẹp, thuận lợi. Để có được thành công như ngày hôm nay, người tuổi này không những nỗ lực hết mình trong công việc mà còn biết cách xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với những người xung quanh. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên khởi sắc. Những người đang trong giai đoạn yêu nhau bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân, ra mắt gia đình hai bên. 

Sau ngày mai, thứ Năm 28/9/2023, Phật Bà ưu ái, 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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