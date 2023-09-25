Đúng hôm nay, thứ Hai 25/9/2023, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 05:50

Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được đón chờ khoảng thời gian tràn đầy tin vui và viên mãn. Thậm chí, bạn được cát tinh dìu dắt để vượt qua những thử thách, khó khăn phải đối mặt. Chỉ cần bạn luôn cố gắng và nghiêm túc thì công việc sẽ phát triển ổn định, đường thăng tiến về chức vụ và tài lộc luôn rộng mở.

Bên cạnh đó, con giáp này dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động "bật đèn xanh" để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao. Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại.

 

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/9/2023, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ngày càng thể hiện được năng lực vững vàng của mình trước mọi vấn đề. Bạn luôn có đủ sự quyết đoán để chiến thắng được những trở ngại bày ra trước mắt, vì thế thành công đến cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Với người làm ăn, cuối tuần lại là thời điểm thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh sinh lời và thích hợp để tiến hành việc hợp tác và quản lý. 

Về chuyện tình cảm, bạn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới bằng sự duyên dáng và tự tin của mình, chỉ là có vẻ như bạn không nhận ra điều đó nên vẫn khá rụt rè. Bạn nên tích cực ra ngoài nhiều hơn, biết đâu, bạn sẽ gặp may mắn và tìm thấy nửa kia của mình.

 

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/9/2023, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận quý nhân của người tuổi Dậu khá vượng, giúp mọi việc trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn trước rất nhiều trong thời gian tới. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình. Bạn cũng có thêm sự hăng hái và nhiệt tình để giải quyết công việc một cách hiệu quả hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào, nồng cháy. Đây là khoảng thời gian thích hợp để tuổi Dậu độc thân tìm cho mình một người để thử tìm hiểu hay hẹn hò. Các cặp vợ chồng có thể tranh thủ thời gian này để xoá bỏ hiểu lầm lâu nay.

 

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/9/2023, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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