Đúng ngày mai, thứ Hai 25/9/2023, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 06:50

Thứ Hai 25/9/2023, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên.

Tuổi Dần

Thần Tài sẽ hỗ trợ cho đường công danh của người tuổi Dần thêm phần thuận lợi khi con giáp này đã sắp xếp công việc một cách chu toàn. Do đó, vận trình tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng tiến khá rõ ràng. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn rất nhiều mang về cho con giáp này nguồn doanh thu tương đối rủng rỉnh. 

Nhờ lục hợp che chở mà tình cảm gia đình của con giáp này sẽ khá hài hòa, thậm chí những vướng mắc trong mối quan hệ của mọi người cũng được hòa giải. Con giáp này còn được một người thân hỗ trợ rất nhiều, mang lại cho bản mệnh nhiều lời khuyên quý giá.

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/9/2023, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên - Ảnh 1
Thần Tài sẽ hỗ trợ cho đường công danh của người tuổi Dần thêm phần thuận lợi khi con giáp này đã sắp xếp công việc một cách chu toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đường tài lộc của người tuổi Mão sẽ khá vượng, một khoản ngoài dự định có thể ghé thăm bản mệnh. Vì vậy, bạn hãy nhớ chi tiêu đúng mức để tiết kiệm cho kế hoạch sắp tới. Trong chuyện tình cảm, con giáp này không muốn tốn thời gian vô ích, đang có xu hướng thiết lập các mối quan hệ lành mạnh chứ không đơn thuần trêu chọc, tán gẫu.

Cục diện tam hợp cũng mang lại những điều mong chờ trong mối quan hệ cho người tuổi Mão. Một số hiểu nhầm được tháo gỡ nên con giáp này và đối phương càng yêu thương nhau hơn. Một số niềm tin mới được xây dựng đối với những người độc thân, bản mệnh có nhiều người theo đuổi và dành nhiều thời gian để cùng tìm hiểu nhau.

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/9/2023, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên - Ảnh 2
Đường tài lộc của người tuổi Mão sẽ khá vượng, một khoản ngoài dự định có thể ghé thăm bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ khá vượng phát, con giáp này có thể kiếm tiền một cách dễ dàng. Nhất là người buôn bán kinh doanh, việc làm ăn đã thu được một khoản rất khá khiến bản thân vui vẻ, thoải mái, đó cũng là vận may báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp.

Ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi sẽ trở nên khởi sắc hơn, con giáp này và đối phương có những bước tiến triển mới trong tình yêu, vừa hòa hợp về tâm hồn vừa ăn ý trong tất cả những vấn đề khác nữa. Có lẽ hai người đang trong khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/9/2023, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ khá vượng phát, con giáp này có thể kiếm tiền một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2023, 3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, tiền bạc đếm không xuể

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2023, 3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, tiền bạc đếm không xuể

3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, tiền bạc đếm không xuể vào đúng ngày 22/9/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 46 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 16 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 2 giờ 16 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026