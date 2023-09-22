Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/9/2023), Thần Phật theo gót phù hộ 3 con giáp làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 11:45

Thần Phật theo gót phù hộ 3 con giáp làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần.

Tuổi Dần

Gặp ngày Tam hợp giúp người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn và niềm vui trong công việc. Con giáp này có thể nhận được tin vui bất ngờ từ những dự án đã đầu tư công sức và tiền bạc từ trước đó.

Với ai đã có người yêu, con giáp may mắn này sẽ luôn tìm được sự thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó, người độc thân tuy hiện tại không có nhiều thay đổi về tình cảm nhưng dự báo thời gian tới sẽ gặp được định mệnh của mình. Những ai còn độc thân cũng không có nhiều thay đổi trong ngày này nhưng bạn hãy yên tâm vì có thể sắp tới bạn sẽ gặp được định mệnh của mình.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/9/2023), Thần Phật theo gót phù hộ 3 con giáp làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ thêm rực rỡ và suôn sẻ. Con giáp này được bạn bè giúp đỡ nên mở rộng đầu tư sinh lời. Ngoài thi nhập từ công việc cố định, bạn còn có thêm những nguồn thu từ bất động sản hay chứng khoán.

Chuyện tình cảm thuận lợi không kém. Tuổi này nhận được sự quan tâm từ gia đình và người yêu. Bản mệnh có thể sẽ cùng nửa kia có buổi hẹn hò lãng mạn. Có thể nói tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất khi ở cả ba khía cạnh đều rất hanh thông.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/9/2023), Thần Phật theo gót phù hộ 3 con giáp làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi bất ngờ. Tương Hội nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao hài hòa đem tới cho con giáp này những cơ hội vàng trong quá trình làm ăn. Bản mệnh gặp được đối tác đáng tin cậy, quá trình hợp tác cũng hài hòa mang lại hiệu quả cao.

Vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ. Đào hoa nở rộ mang tới cho người độc thân cơ hội gặp gỡ cũng như bén duyên với một người mới quen. Các cặp vợ chồng sau nhiều cãi vã cuối cùng cũng tìm được sự đồng điệu trong cảm xúc.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/9/2023), Thần Phật theo gót phù hộ 3 con giáp làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Sau hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn sau ngày 21/9.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 26 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 56 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 56 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026