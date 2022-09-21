Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài khoản nhảy số tưng bừng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 15:01

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn. Bạn đã luôn cố gắng hết sức và nay là lúc bạn sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Trong cuộc sống, càng gặp nhiều khó khăn, người tuổi Thân lại càng tiến về phía trước mạnh mẽ hơn. Bạn không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai cũng có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, nhờ thế mà bạn dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

 

Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài khoản nhảy số tưng bừng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Bạn không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai cũng có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, nhờ thế mà bạn dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể - Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tài lộc phát triển tích cực nhất vào ngày mai, vì thế, hãy xác định tinh thần là bạn sẽ phải vất vả hơn người khác một chút đấy nhé. Bạn luôn tay luôn chân chuẩn bị đơn hàng cho khách hàng, cũng nhờ thế mà đồng tiền đổ về túi ào ào không dứt.

 

Các cặp vợ chồng có cơ hội tháo gỡ được các hiểu lầm vào thời điểm này. Bạn thấy đấy, chỉ cần đôi bên thẳng thắn và bao dung cho nhau thì chẳng vấn đề nào là không thể giải quyết. Từ giờ, hãy luôn trân trọng tình cảm giữa hai người nhé.

Tuổi Sửu

Theo tử vi con giáp, Sửu khó tập trung vào công việc khi có nhiều lời đồn thổi về bạn tại nơi làm việc, vì vậy mà công việc của bạn không được như ý muốn. Thu nhập không ổn định, Sửu nên siết chặt chi tiêu hơn nữa, nếu không bạn dễ rơi vào cảnh vay mượn.

Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài khoản nhảy số tưng bừng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai, công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người thích tiểu tiết, không ưa sự qua quýt, trong công việc, họ luôn chấp nhận bỏ ra nhiều thời gian để có thể đạt đến sự hoàn mỹ.

Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài khoản nhảy số tưng bừng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Tuổi Mùi lại có quý nhân phù trợ, công việc thu về kết quả tốt, thậm chí hơn cả mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai, tuổi Mùi có vận may được cho là ở mức trung bình. Tuy nhiên, bản mệnh lại nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái, nên biết tranh thủ kiếm tiền để không bỏ lỡ cơ hội tốt. 

Trong khi các con giáp khác được cho là lao đao, lận đận, thì tuổi Mùi lại có quý nhân phù trợ, công việc thu về kết quả tốt, thậm chí hơn cả mong đợi. Tử vi học có nói, tuổi Mùi nên tận dụng thời cơ này để làm giàu, vì mọi chuyện sẽ không còn được thuận lợi như hiện tại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi là cỗ máy in tiền trong 9 ngày cuối tháng 9 ( 22/9 - 30/9), 3 con giáp chính thức chấm dứt chuỗi ngày 'nước mắt chan cơm', tiền tài phú quý về tận cửa, vạn sự hoan hỉ

3 tuổi là cỗ máy in tiền trong 9 ngày cuối tháng 9 ( 22/9 - 30/9), 3 con giáp chính thức chấm dứt chuỗi ngày 'nước mắt chan cơm', tiền tài phú quý về tận cửa, vạn sự hoan hỉ

Trong 9 ngày cuối tháng 9 này, tuy không thực sự vượng khí nhưng lại có sức mạnh nội sinh nên trăm hoa đua nở, vạn tượng sinh sôi... Giúp 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 22/9 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 54 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026