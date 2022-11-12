Sau ngày mai (13/11/2022), 3 con giáp 'trời sinh mang cốt cách nữ hoàng', sự nghiệp lên hương, tiền tài ngập lối, vinh hoa phú quý hiếm ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 20:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'trời sinh mang cốt cách nữ hoàng', sự nghiệp lên hương, tiền tài ngập lối, vinh hoa phú quý hiếm ai bằng sau ngày 13/11.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần tương đối ổn định và hanh thông sau ngày 13/11. Con giáp này duy trì được khoản thu từ những công việc tay trái. Tuy nhiên, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản, nếu muốn có khoản dư dả, bạn nên tìm thêm cơ hội hợp tác cùng khách hàng mới. Ngoài ra, con giáp này vốn luôn theo đuổi cuộc sống thượng lưu, muốn xây dựng được sự nghiệp vững chắc và được nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ dần có cải thiện. Bản và người yêu đã làm hòa sau thời gian dài chiến tranh lạnh với nhau. Cả hai đã thẳng thắn nói lên những cảm xúc của mình và cố gắng thay đổi để dung hòa được với đối phương.

Sau ngày mai (13/11/2022), 3 con giáp 'trời sinh mang cốt cách nữ hoàng', sự nghiệp lên hương, tiền tài ngập lối, vinh hoa phú quý hiếm ai bằng - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Dần tương đối ổn định và hanh thông sau ngày 13/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong sự nghiệp, người tuổi Ngọ sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn nên tài chính cũng được cải thiện theo sau ngày mai. Ngoài ra, con giáp này còn có nhiều khoản thu bên ngoài khác nên không cần quá lo lắng về tiền bạc. Bản mệnh có thể cân nhắc tham gia một khóa học để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và thu hút nhiều khách hàng hơn nữa. 

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ thăng hoa. Ngũ hành tương sinh giúp mối quan hệ gắn kết sâu đậm. Bạn và đối phương có nhiều thời gian cho nhau, cùng nhau làm những việc mình yêu thích. Những bạn độc thân cũng có cơ hội tìm được người phù hợp khi tham gia một hoạt động ngoại khóa hay lớp học kỹ năng.

Sau ngày mai (13/11/2022), 3 con giáp 'trời sinh mang cốt cách nữ hoàng', sự nghiệp lên hương, tiền tài ngập lối, vinh hoa phú quý hiếm ai bằng - Ảnh 2
Trong sự nghiệp, người tuổi Ngọ sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn nên tài chính cũng được cải thiện theo sau ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau ngày mai, người tuổi Dậu sẽ được trao nhiều cơ hội giúp nâng cao năng lực và thăng tiến. Bạn nên trân trọng những gì mình đang có và cố gắng hơn nữa để cảm thấy xứng đáng với kỳ vọng của cấp trên. Bạn cũng được quý nhân hỗ trợ nên lúc nào cũng có việc để làm và nâng cao tiềm lực tài chính cá nhân. Ngoài công việc chính thức, bản mệnh còn là một nhà đầu tư và nhận được nhiều khoản lợi nhuận từ các dự án.

Về chuyện tình cảm, con giáp này gặp được người phù hợp với mong muốn và hai bạn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần được bên cạnh đối phương bạn cũng đủ cảm thấy bình yên và sẽ sàng vượt qua mọi khó khăn phía trước.

Sau ngày mai (13/11/2022), 3 con giáp 'trời sinh mang cốt cách nữ hoàng', sự nghiệp lên hương, tiền tài ngập lối, vinh hoa phú quý hiếm ai bằng - Ảnh 3
Sau ngày mai, người tuổi Dậu sẽ được trao nhiều cơ hội giúp nâng cao năng lực và thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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