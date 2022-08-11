Sau ngày mai (12/8), 3 con giáp sau tài lộc ập đến, túi tiền dày kịt, sung túc đủ đầy, ai ai cũng phải ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 17:31

Sau ngày mai (12/8), 3 con giáp này kiếm được nhiều tiền, cuộc sống khởi sắc, vận trình hanh thông.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, con giáp này luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Sau ngày mai (12/8), 3 con giáp sau tài lộc ập đến, túi tiền dày kịt, sung túc đủ đầy, ai ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 1
Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, sau ngày mai (12/8), người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Tuổi Tỵ

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Tỵ hiền lành, nhân hậu, luôn vĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Dù không quá tham vọng nhưng con giáp này lại được trời ban cho nhiều thứ mà người khác không có.

Sau ngày mai (12/8), 3 con giáp sau tài lộc ập đến, túi tiền dày kịt, sung túc đủ đầy, ai ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 2
Được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Tỵ phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày 12/8/2022, người tuổi Tỵ sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, làm gì cũng may mắn hanh thông. Được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Tỵ phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, bỏ ngoài tai thị phi và nỗ lực vươn lên thì Tỵ ắt kiếm được bộn tiền, thời gian tới con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, tiền nhiều vô kể.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp nói rằng, trong cuộc sống, người tuổi Mùi thường suy nghĩ nhiều và sầu muộn về tình cảm hơn là vật chất. Nếu tình yêu chỉ toàn là giả dối thì đừng nên tiếp tục, vì càng trì hoãn lâu, bạn sẽ càng tệ hơn. 

Sau ngày mai (12/8), 3 con giáp sau tài lộc ập đến, túi tiền dày kịt, sung túc đủ đầy, ai ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 3
Người cầm tinh con Dê có thể lựa chọn những gì mình thích làm trong sự nghiệp, nhưng thường không có cách nào vừa vui vẻ vừa có thu nhập, vì vậy Mùi cần xác định rõ mình thực sự cần gì - Ảnh minh họa: Internet

Qua ngày 12/8 là quãng thời gian tài lộc của con giáp tuổi Mùi, người cầm tinh con Dê có thể lựa chọn những gì mình thích làm trong sự nghiệp, nhưng thường không có cách nào vừa vui vẻ vừa có thu nhập, vì vậy Mùi cần xác định rõ mình thực sự cần gì.

Tài vận trong thời gian tới của con giáp này cũng không tệ, bản mệnh nếu nắm bắt được cơ hội thì sẽ phát tài phát lộc một cách ngỡ ngàng. Nhưng sau đó, người tuổi  vẫn phải bình tĩnh và cải thiện bản thân thì mới có thể kiếm được nhiều hơn.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 12 giờ ngày 12/8/2022, 3 con giáp mở cửa ra gặp điềm lành, vận may tươi sáng, tài lộc ào ạt đổ về như thác nước, cuộc đời sung sướng làm 'ông to, bà lớn'

Sau 12 giờ ngày 12/8/2022, 3 con giáp mở cửa ra gặp điềm lành, vận may tươi sáng, tài lộc ào ạt đổ về như thác nước, cuộc đời sung sướng làm 'ông to, bà lớn'

Sau 12 giờ ngày 12/8/2022, 3 con giáp dưới đây sẽ may mắn hơn người, được quý nhân phù trợ, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi con giáp giàu có tử vi mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng