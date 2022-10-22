Sau ngày hôm nay (22/10/2022), Thần linh 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp 'hứng xô lộc lá', hưởng trọn lộc trời, đổi đời giàu có đón Tết ấm no

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 02:22

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hứng xô lộc lá', hưởng trọn lộc trời, đổi đời giàu có đón Tết ấm no sau ngày 22/10/2022.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ được cát tinh Chính Tài tương trợ nên tiến triển thuận lợi vào sau ngày 22/10. Bạn xác định được đâu là con đường thuận lợi để tiến xa hơn trong sự nghiệp và luôn nỗ lực hết mình. Bạn còn rất giỏi trong việc tìm kiếm cơ hội để nâng cao thu nhập. Đặc biệt, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên nguồn tài chính càng rộng mở.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng có nhiều cải thiện. Bạn và nửa kia sẽ chia sẻ thành thật với nhau về những khúc mắc của bản thân, từ đó cả hai thêm thấu hiểu và bao dung cho nhau.

Sau ngày hôm nay (22/10/2022), Thần linh 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp 'hứng xô lộc lá', hưởng trọn lộc trời, đổi đời giàu có đón Tết ấm no - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ được cát tinh Chính Tài tương trợ nên tiến triển thuận lợi vào sau ngày 22/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi rộng mở, có nhiều tin vui trong công việc. Sau hôm nay, mọi kế hoạch đều được diễn ra như ý nguyện của bản mệnh. Cùng với đó, người tuổi này cũng rất may mắn khi được các đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng.

Chuyện tình duyên của bản mệnh khá khởi sắc và tương hòa. Sau hôm nay bạn có thời gian bên cạnh gia đình và cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc từ các thành viên. Với những bạn có con nhỏ nên quan tâm con nhiều hơn.

Sau ngày hôm nay (22/10/2022), Thần linh 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp 'hứng xô lộc lá', hưởng trọn lộc trời, đổi đời giàu có đón Tết ấm no - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Mùi rộng mở, có nhiều tin vui trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau ngày hôm nay, vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ vô cùng thuận lợi. Nhờ vào Tam Hội cục chiếu cố nên con giáp này không phải lo lắng trong công việc. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, bạn có thêm nhiều nguồn thu đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và gia đình.

Vận tình cảm hài hòa viên mãn. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết nhờ nỗ lực vun vén từ hai phía. Người độc thân còn lúng túng, e ngại khi được ai đó bày tỏ tình cảm.

Sau ngày hôm nay (22/10/2022), Thần linh 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp 'hứng xô lộc lá', hưởng trọn lộc trời, đổi đời giàu có đón Tết ấm no - Ảnh 3
Sau ngày hôm nay, vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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