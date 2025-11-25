Sau ngày 26/11, 3 con giáp thoát khỏi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài tăng vọt, tiêu vơi lại đầy, vạn sự như ý

Tuy nhiên, bản mệnh nên tránh tiêu xài phung phí, nhất là với những khoản chi không cần thiết. Giữ vững kỷ luật tài chính sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định lâu dài.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, đây là thời gian tuổi Tuất trung thực, thẳng thắn, thường thích làm việc chính nghĩa, tuổi Tuất là con giáp có phúc khí đỉnh nhất. Nhờ tinh thần ham học hỏi, công việc của họ ngày càng thuận lợi một cách bất ngờ, những vấn đề từng gặp khó nay được tháo gỡ nhẹ nhàng. Bạn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhận những trách nhiệm lớn, đồng nghiệp hỗ trợ, cơ hội thăng tiến hoặc ký kết hợp tác mới mở ra.

Tiền bạc của tuổi Tuất chảy mạnh như nước, từ nhiều nguồn dồi dào khác nhau. Lộc về cả việc làm, đầu tư và cả những khoản may mắn ngoài dự kiến. Nhà cửa có niềm vui mới, tinh thần thoải mái, cuộc sống những ngày cuối tháng 11 tràn đầy cảm giác sung túc và đủ đầy.

