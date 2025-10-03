Sau hôm nay, thứ Sáu 3/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 03/10/2025 04:45

Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi như mơ. Quý nhân nâng đỡ mở đường cho các kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn. Tử vi ngày mới cho biết chỉ cần duy trì tốt phong độ hiện tại thì làm việc gì cũng không bị cản trở hay ngáng chân.

Vận trình tình cảm của bản mệnh khá êm ấm lãng mạn. Người độc thân có thể sẽ nhận được lời mời kết bạn, tỏ tình nhờ sự sôi nổi của mình. Tiền bạc không thể mua được tình cảm nên cần biết trân quý những gì mình đang có.

Sau hôm nay, thứ Sáu 3/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ "thuận buồm xuôi gió" và hanh thông. Những người làm công ăn lương có thể được quý nhân trợ giúp và dễ dàng thăng quan tiến chức trong thời gian tới. Nhờ vậy mà tài lộc cũng sẽ khởi sắc và dồi dào hơn.

Người tuổi Tuất cũng sẽ mỉm cười vì nhiều may mắn đến, làm gì cũng thuận lợi, đặc biệt đường tình duyên không còn lận đận. Nếu như trước kia mỗi khi hẹn hò lại bị đối phương coi rẻ, thậm chí lừa gạt tình cảm lẫn vật chất thì từ giờ sẽ có người thật sự xứng đáng xuất hiện, người này sẽ yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với bạn.

Sau hôm nay, thứ Sáu 3/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ diễn ra mang đến tin vui. Ý thức được năng lực và mục tiêu, con giáp này chỉ cần chăm chú làm tốt phần việc của mình thì đã có được bước tiến xa. Những thành công bước đầu sẽ mang lại cho những người này niềm tin vững chãi để tiến xa hơn trên con đường phía trước.

Chuyện tình cảm xứng đáng hạnh phúc. Tình cảm lứa đôi hạnh phúc mang tới nhiều nguồn năng lượng tích cực cho những người yêu nhau. Tuy nhiên, hãy giữ khoảng cách với những người khác giới nếu không muốn bị hiểu lầm vô cớ.

Sau hôm nay, thứ Sáu 3/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

