Sau hôm nay, thứ năm 14/7/2022, Phật Bà tỏa hào quang, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 04:15

Phải qua ngày hôm nay, thứ năm 14/7/2022, vận may sẽ đến, điềm lành ghé thăm, điềm dữ tan biến, 3 con giáp gia tăng thu nhập.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ vốn là người có số mệnh phú quý giàu có. Tuổi Tỵ là người thông minh, lanh lợi, biết nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình. Con giáp còn rất siêng năng, chăm chỉ và không ngại khó khăn. Họ bằng lòng đánh đổi mọi thứ để nâng cao bản thân mình cũng như muốn thay đổi để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tử vi học có nói, qua hôm nay, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ bước sang trang mới rực rỡ và thành công hơn bao giờ hết. Có những người tưởng chừng như rơi vào bế tắc, không lối thoát lại vực dậy bất ngờ. Từ sự nghiệp, tình cảm, tài vận, mọi thứ đều thăng hoa, thần tài và các vị thần may mắn đều chiếu cố tuổi Tỵ muốn gì có đó, cuộc sống đầy đủ viên mãn khiến ai cũng ghen tị.

Sau hôm nay, thứ năm 14/7/2022, Phật Bà tỏa hào quang, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, công danh rộng mở - Ảnh 1
Tử vi học có nói, qua hôm nay, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ bước sang trang mới rực rỡ và thành công hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cũng giống như tuổi Tỵ, tuổi Dần là những người thông minh, tài giỏi, hơn nữa lại có ý chí kiên định, tự cường tự lập, không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Họ là những người tham vọng, ngay từ giai đoạn thiếu niên, họ đã biết tìm hỏi, học hỏi và tạo ra hướng đi cho riêng mình với mục định gầy dựng cơ ngơi ổn định đồ sộ.

Tử vi học có nói, qua ngày hôm nay chính là thời khắc hoàng kim trong đời tuổi Dần, những ai tưởng mình không thể thoát khỏi kiếp nghèo thì sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Còn với những ai đã có cơ ngơi ổn định thì sẽ ngày càng thịnh vượng rực rỡ hơn. Nhìn chung, hậu vận tuổi Dần nếu không được hưởng vinh hoa phú quý thì ít nhất cũng có được một gia đình sung túc đầy đủ không thiếu thứ gì, tình cảm cũng đầm ấm hạnh phúc.

Sau hôm nay, thứ năm 14/7/2022, Phật Bà tỏa hào quang, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, công danh rộng mở - Ảnh 2
Tử vi học có nói, qua ngày hôm nay chính là thời khắc hoàng kim trong đời tuổi Dần, những ai tưởng mình không thể thoát khỏi kiếp nghèo thì sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đa số những người tuổi Tuất đều không sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng cuộc sống giàu có cho riêng mình. Dù khó khăn thế nào, tuổi Tuất vẫn luôn dùng sự tự tin và bản lĩnh vốn có để vượt qua.

Tử vi học có nói, qua hôm nay, cuộc sống tuổi Tuất sẽ an nhàn và sung túc đến không ngờ. Ai từng trải qua nghèo khó thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ sự nghiệp, công việc đến tài vận, mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ. Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của tuổi Tuất, họ còn được thần tài và các vị thần may mắn soi sáng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Sau hôm nay, thứ năm 14/7/2022, Phật Bà tỏa hào quang, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, công danh rộng mở - Ảnh 3
Tử vi học có nói, qua hôm nay, cuộc sống tuổi Tuất sẽ an nhàn và sung túc đến không ngờ. Ai từng trải qua nghèo khó thì sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 14/6 âm lịch, hoan hỷ đón Thần Phật ghé thăm, lộc lá ào vào nhà, vượng phát 'ĐẾM TIỀN SÁI TAY'

Đúng ngày 14/6 âm lịch, hoan hỷ đón Thần Phật ghé thăm, lộc lá ào vào nhà, vượng phát 'ĐẾM TIỀN SÁI TAY'

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đúng ngày 14/6 âm lịch, những con giáp may mắn sau đây sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi thứ 5 tử vi ngày 14/7/2022 Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới