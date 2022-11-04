Sau hôm nay (4/11), 3 con giáp có vận trình tươi sáng nhất, trời cao ban sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán.

Sau hôm nay (4/11), nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Con giáp này cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Mặt khác, những người tuổi Ngọ còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái. Tuy nhiên, vì vận trình công việc gặp cục diện Tương Phá Thái Tuế không mấy tích cực nên những người thuộc con giáp này nên cẩn trọng, tỉ mỉ hơn trong sự nghiệp. Hạn chế những sai lầm mà bản thân có thể kiểm soát, tránh xa nơi thị phi và kẻ tiểu nhân có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của mình.

Tuổi Mão

Sau hôm nay (4/11), được dự báo là thời gian vượng phát cực mạnh của người tuổi Mão, người làm công ăn lương được dự báo sẽ có một túi tiền rủng rỉnh trong những ngày này. Đây là khoản tiền bản mệnh thu về từ một vài trò chơi may rủi như bốc thăm trúng thưởng chẳng hạn.

Những người làm kinh doanh tìm được nguồn hàng tốt, khách hàng nhiều nơi tin tưởng và tiếp tục ủng hộ sản phẩm, dịch vụ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão cần bỏ ngoài tai những lời nói không hay, những lời mang tính chất đá kích từ bên ngoài có thể khiến Mão hạ mình, suy nghĩ và dễ bị tổn thương. Nếu được, hãy vờ điếc nếu bắt gặp những lời này. Chỉ cần bạn nhớ rằng lời nói có ý mỉa mai, châm chọc không làm bạn giàu lên mà cũng chẳng khiến bạn nghèo đi.

Những người làm kinh doanh tìm được nguồn hàng tốt, khách hàng nhiều nơi tin tưởng và tiếp tục ủng hộ sản phẩm, dịch vụ của bạn. Cũng từ đây bạn bắt gặp mối làm ăn mới, hợp đồng sẽ được kí kết ngay trong những ngày này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, bao dung, hay giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Họ cũng là con giáp luôn được biết đến với tinh thần lạc quan, tích cực. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp không ít rắc rối trong công việc. Dù đã cố gắng hết sức nhưng nỗ lực của họ lại không được ghi nhận. Tuy nhiên, họ không vì vậy mà nản lòng, nhụt chí. Họ luôn tích cực tìm tìm kiếm hướng đi phù hợp với mình.

Họ sẽ gặp được những người đồng nghiệp và lãnh đạo tài năng và được tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm nay (4/11), người tuổi Mão dần thoát khỏi những rắc rối, trở lực xung quanh mình. Vận trình của họ có nhiều khởi sắc. Họ sẽ gặp được những người đồng nghiệp và lãnh đạo tài năng và được tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Người tuổi này đạt được nhiều bước tiến lớn, cơ hội thăng tiến rộng mở. Họ làm đâu gặt đấy, tiền bạc chảy ào ào vào túi, được hưởng cuộc sống phú quý, thịnh vượng. Tài chính vượng phát, tiền bạc rộng mở là thế nhưng bạn cũng đừng quên chi tiêu hợp lí, tiết kiệm để phòng khi có việc phát sinh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.