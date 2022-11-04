Sau hôm nay (4/11), 3 con giáp có vận trình tươi sáng nhất, trời cao ban sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 18:05

Sau hôm nay (4/11), sẽ là khoảng thời điểm những con giáp này thăng hoa trong sự nghiệp, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Sau hôm nay (4/11), nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Con giáp này cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Sau hôm nay (4/11), 3 con giáp có vận trình tươi sáng nhất, trời cao ban sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi - Ảnh 1
Vận trình công việc gặp cục diện Tương Phá Thái Tuế không mấy tích cực nên những người thuộc con giáp này nên cẩn trọng, tỉ mỉ hơn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán.

 

Mặt khác, những người tuổi Ngọ còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái. Tuy nhiên, vì vận trình công việc gặp cục diện Tương Phá Thái Tuế không mấy tích cực nên những người thuộc con giáp này nên cẩn trọng, tỉ mỉ hơn trong sự nghiệp. Hạn chế những sai lầm mà bản thân có thể kiểm soát, tránh xa nơi thị phi và kẻ tiểu nhân có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của mình.

Tuổi Mão 

Sau hôm nay (4/11), được dự báo là thời gian vượng phát cực mạnh của người tuổi Mão, người làm công ăn lương được dự báo sẽ có một túi tiền rủng rỉnh trong những ngày này. Đây là khoản tiền bản mệnh thu về từ một vài trò chơi may rủi như bốc thăm trúng thưởng chẳng hạn. 

Sau hôm nay (4/11), 3 con giáp có vận trình tươi sáng nhất, trời cao ban sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi - Ảnh 2
Những người làm kinh doanh tìm được nguồn hàng tốt, khách hàng nhiều nơi tin tưởng và tiếp tục ủng hộ sản phẩm, dịch vụ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão cần bỏ ngoài tai những lời nói không hay, những lời mang tính chất đá kích từ bên ngoài có thể khiến Mão hạ mình, suy nghĩ và dễ bị tổn thương. Nếu được, hãy vờ điếc nếu bắt gặp những lời này. Chỉ cần bạn nhớ rằng lời nói có ý mỉa mai, châm chọc không làm bạn giàu lên mà cũng chẳng khiến bạn nghèo đi. 

 

Những người làm kinh doanh tìm được nguồn hàng tốt, khách hàng nhiều nơi tin tưởng và tiếp tục ủng hộ sản phẩm, dịch vụ của bạn. Cũng từ đây bạn bắt gặp mối làm ăn mới, hợp đồng sẽ được kí kết ngay trong những ngày này. 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, bao dung, hay giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Họ cũng là con giáp luôn được biết đến với tinh thần lạc quan, tích cực. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp không ít rắc rối trong công việc. Dù đã cố gắng hết sức nhưng nỗ lực của họ lại không được ghi nhận. Tuy nhiên, họ không vì vậy mà nản lòng, nhụt chí. Họ luôn tích cực tìm tìm kiếm hướng đi phù hợp với mình.

Sau hôm nay (4/11), 3 con giáp có vận trình tươi sáng nhất, trời cao ban sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi - Ảnh 3
Họ sẽ gặp được những người đồng nghiệp và lãnh đạo tài năng và được tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm nay (4/11), người tuổi Mão dần thoát khỏi những rắc rối, trở lực xung quanh mình. Vận trình của họ có nhiều khởi sắc. Họ sẽ gặp được những người đồng nghiệp và lãnh đạo tài năng và được tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Người tuổi này đạt được nhiều bước tiến lớn, cơ hội thăng tiến rộng mở. Họ làm đâu gặt đấy, tiền bạc chảy ào ào vào túi, được hưởng cuộc sống phú quý, thịnh vượng. Tài chính vượng phát, tiền bạc rộng mở là thế nhưng bạn cũng đừng quên chi tiêu hợp lí, tiết kiệm để phòng khi có việc phát sinh. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi được Thần Tài gọi tên, 8 ngày tới gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, làm gì cũng chiến thắng

3 tuổi được Thần Tài gọi tên, 8 ngày tới gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, làm gì cũng chiến thắng

Trong 8 ngày tới, 3 con giáp có sự nghiệp lên hương, phát tài đổi vận, hãy cùng theo dõi xem mình có nằm trong 3 con giáp may mắn này không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 53 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn