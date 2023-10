Sau hôm nay (21/10), nhà tiên tri khẳng định, 3 con giáp gặp toàn vận may, tài lộc dư dả, giàu có nổi tiếng, đếm tiền tỷ sái tay

Chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Mùi có một tuần khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Con giáp này có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bản mệnh tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bản mệnh có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Con giáp này khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ.

Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Con giáp này dành cho người chân thành với mình cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn. Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bản mệnh tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy cho hay, sau hôm nay (21/10), người tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Con giáp này nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Người cầm tinh con Rồng hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, cấp trên đang chú ý đến người tuổi Thìn đấy, nếu bản mệnh phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao. Với người làm đầu tư, con giáp này thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Người cầm tinh con Rồng hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Nếu muốn kiếm thêm tiền thì con giáp này nên tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, cần lưu tâm đến yếu tố thời gian, tránh để sự chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch công việc và phương hướng sự nghiệp. Sự chăm chỉ của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.