Sau hôm nay (21/10), nhà tiên tri khẳng định, 3 con giáp gặp toàn vận may, tài lộc dư dả, giàu có nổi tiếng, đếm tiền tỷ sái tay

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 07:25

Sau hôm nay (21/10), những con giáp dưới đây được Thần Tài trợ giúp, quý nhân nâng đỡ nên làm đâu thắng đó.

Tuổi Mùi

Chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Mùi có một tuần khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Con giáp này có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sau hôm nay (21/10), nhà tiên tri khẳng định, 3 con giáp gặp toàn vận may, tài lộc dư dả, giàu có nổi tiếng, đếm tiền tỷ sái tay - Ảnh 1
Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh người tuổi này có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm nay (21/10), sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những dự định sắp tới. Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh người tuổi này có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư.

Con giáp này chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bản mệnh đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Thời gian tới, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì.

Tuổi Hợi

Sau hôm nay (21/10), người tuổi Hợi có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp. Để thuyết phục được đối phương, con giáp này nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên.

Sau hôm nay (21/10), nhà tiên tri khẳng định, 3 con giáp gặp toàn vận may, tài lộc dư dả, giàu có nổi tiếng, đếm tiền tỷ sái tay - Ảnh 2
 Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bản mệnh tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bản mệnh có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Con giáp này khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ.

Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Con giáp này dành cho người chân thành với mình cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn. Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bản mệnh tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy cho hay, sau hôm nay (21/10), người tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Con giáp này nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Sau hôm nay (21/10), nhà tiên tri khẳng định, 3 con giáp gặp toàn vận may, tài lộc dư dả, giàu có nổi tiếng, đếm tiền tỷ sái tay - Ảnh 3
Người cầm tinh con Rồng hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, cấp trên đang chú ý đến người tuổi Thìn đấy, nếu bản mệnh phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao. Với người làm đầu tư, con giáp này thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Người cầm tinh con Rồng hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Nếu muốn kiếm thêm tiền thì con giáp này nên tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, cần lưu tâm đến yếu tố thời gian, tránh để sự chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch công việc và phương hướng sự nghiệp. Sự chăm chỉ của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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