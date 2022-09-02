Sau hôm nay (2/9) TRỜI PHẬT BAN LỘC 3 con giáp đường tài vận hậu mở, thời trẻ vất vả gian nan, về già giàu có an nhàn, sau tuổi 40 mặc sức hưởng phú quý hết đời, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 03:02

Dưới đây là 3 con giáp khổ trước sướng sau, về già có của ăn của để, không lo khổ cực.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có ý chí rất mạnh mẽ thuộc hình mẫu lãnh đạo. Tính tình cương nghị, ngoan cường không bao giờ cúi đầu. Phàm việc gì chưa hoàn thành, họ tuyệt đối không buông bỏ.

Chức vụ lãnh đạo khá hợp với họ. Họ thích giúp người khác, được mọi người yêu thích. Họ lại có tâm địa lương thiện, sẳn sàng nhảy vào biển lửa vì người thân và bạn bè.

Từ sau tuổi trung niên, vận số của người tuổi Dần đi lên, tài vận bùng phát, đạt được tài phúc trên mọi phương diện, phú quý an khang.

Sau hôm nay (2/9) TRỜI PHẬT BAN LỘC 3 con giáp đường tài vận hậu mở, thời trẻ vất vả gian nan, về già giàu có an nhàn, sau tuổi 40 mặc sức hưởng phú quý hết đời, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người thành thật, nhẫn nại và kiên trì trong mọi hoàn cảnh, nhờ vậy mà họ là một trong những con giáp được hưởng nhiều phúc đức và tài lộc trời cho. Vào thời thiếu niên, tuổi Sửu có thể khó khăn, vất vả nhưng những điều đó đều có giá trị về sau này. Tuổi Sửu không quản việc nặng nhẹ mà chỉ biết hết lòng vì công việc, vì những đam mê của chính mình, cuối cùng họ cũng có được cuộc sống phú quý vào giai đoạn trung niên.

Phụ nữ tuổi Sửu không quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài, nhưng càng lớn tuổi họ lại càng có sức quyến rũ và thu hút người khác lúc nào không hay. Nét đẹp của họ vào sau 40 tuổi không còn là dấu vết tàn phai của thời gian mà chỉ là dấu vết của sự vững chãi và thành đạt.

Sau hôm nay (2/9) TRỜI PHẬT BAN LỘC 3 con giáp đường tài vận hậu mở, thời trẻ vất vả gian nan, về già giàu có an nhàn, sau tuổi 40 mặc sức hưởng phú quý hết đời, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn tính tình rất cương trực, khi còn trẻ họ rất thích mạo hiểm, luôn hừng hực khí thế khi bắt tay vào bất kì công nào cũng như không hề ngại khó, ngại khổ.

Do vậy, mọi thử thách và khó khăn càng khiến cho con giáp này thêm mạnh mẽ, rắn rỏi hơn trong cuộc sống. Cũng nhờ vậy mà khi ngoài 40 tuổi, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt và gặt hái được thành công lớn. Từ đó về sau cuộc sống của con giáp này sẽ yên ấm, sung túc bên gia đình, tình cảm vợ chồng cũng rất mặn mà, nồng thắm.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ hôm nay (18/8) TOP 3 tuổi con giáp "nước chảy chỗ trũng" vận tài lên vun vút, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ

Đúng 12 giờ hôm nay (18/8) TOP 3 tuổi con giáp "nước chảy chỗ trũng" vận tài lên vun vút, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ

Đúng 12 giờ hôm nay (18/8) có 3 con giáp cực kì may mắn, “nước chảy chỗ trũng” tiền tài đều cực vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà