Sau hôm nay (2/9) TRỜI PHẬT BAN LỘC 3 con giáp đường tài vận hậu mở, thời trẻ vất vả gian nan, về già giàu có an nhàn, sau tuổi 40 mặc sức hưởng phú quý hết đời, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng

Người tuổi Dần có ý chí rất mạnh mẽ thuộc hình mẫu lãnh đạo. Tính tình cương nghị, ngoan cường không bao giờ cúi đầu. Phàm việc gì chưa hoàn thành, họ tuyệt đối không buông bỏ.

Từ sau tuổi trung niên, vận số của người tuổi Dần đi lên, tài vận bùng phát, đạt được tài phúc trên mọi phương diện, phú quý an khang.

Chức vụ lãnh đạo khá hợp với họ. Họ thích giúp người khác, được mọi người yêu thích. Họ lại có tâm địa lương thiện, sẳn sàng nhảy vào biển lửa vì người thân và bạn bè.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người thành thật, nhẫn nại và kiên trì trong mọi hoàn cảnh, nhờ vậy mà họ là một trong những con giáp được hưởng nhiều phúc đức và tài lộc trời cho. Vào thời thiếu niên, tuổi Sửu có thể khó khăn, vất vả nhưng những điều đó đều có giá trị về sau này. Tuổi Sửu không quản việc nặng nhẹ mà chỉ biết hết lòng vì công việc, vì những đam mê của chính mình, cuối cùng họ cũng có được cuộc sống phú quý vào giai đoạn trung niên.

Phụ nữ tuổi Sửu không quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài, nhưng càng lớn tuổi họ lại càng có sức quyến rũ và thu hút người khác lúc nào không hay. Nét đẹp của họ vào sau 40 tuổi không còn là dấu vết tàn phai của thời gian mà chỉ là dấu vết của sự vững chãi và thành đạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn tính tình rất cương trực, khi còn trẻ họ rất thích mạo hiểm, luôn hừng hực khí thế khi bắt tay vào bất kì công nào cũng như không hề ngại khó, ngại khổ.

Do vậy, mọi thử thách và khó khăn càng khiến cho con giáp này thêm mạnh mẽ, rắn rỏi hơn trong cuộc sống. Cũng nhờ vậy mà khi ngoài 40 tuổi, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt và gặt hái được thành công lớn. Từ đó về sau cuộc sống của con giáp này sẽ yên ấm, sung túc bên gia đình, tình cảm vợ chồng cũng rất mặn mà, nồng thắm.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.