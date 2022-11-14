Tử vi dự báo sau hôm nay (14/11), người tuổi Thân có thể gặp phải một chút khó khăn. Tuy nhiên, những ngày sau đó bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình. Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, việc bạn cần làm là phải giữ vững lập trường của mình.

Với tài ăn nói sẵn có lại thêm vận đào hoa nên người tuổi Thân có những nét hấp dẫn riêng. Nếu còn độc thân bạn sẽ nhận ra ai là người chân thành với mình. Nếu đã lập gia đình thì tình cảm của bạn đang phát triển tốt.

Tử vi hôm nay (14/11), cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho bạn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ rất vui bởi những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Sớm muộn gì bạn cũng đạt được những điều mà bạn mong muốn.

Tuổi Dậu

Người cuối cùng trong danh sách con giáp may mắn cuối tuần này chính là tuổi Dậu. Ngày người khác nghỉ ngơi thì bản mệnh lại làm việc, ngày người ta tiêu tiền thì bạn lại kiếm tiền.

Tử vi dự báo sau hôm nay (14/11), là lúc mà bản mệnh cực kỳ may mắn luôn đó. Thậm chí con giáp này có thể sẽ trúng thưởng từ những trò chơi vui vẻ tưởng chừng chẳng thể nào thắng nổi. Vậy mới thấy khi đã gặp may thì làm gì cũng dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, họ luôn biết tìm tòi, học hỏi, nắm bắt mọi cơ hội để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ viên mãn. Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có khí chất trở thành ông hoàng, bà hậu.

Tử vi ngày (14/11), Thời niên thiếu tuổi Mùi từng trải qua nhiều vất vả nhưng tất cả đều được đền đáp khi họ bước vào giai đoạn trung vận. Tử vi học có nói, từ nay tới cuối năm, tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, tuổi Mùi trong 99 ngày tới có khả năng giúp gia đình thăng hoa rực rỡ, đem về nhà nhiều tài lộc và may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo sau hôm nay (14/11), tuổi Mùi làm gì cũng có quý nhân phù trợ, sau một tháng tài vận lại tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia trong năm nay, hơn nữa cuộc sống mỹ mãn đang chờ phía trước.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.