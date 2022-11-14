Dự đoán 15 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp may mắn giải trừ vận đen, tài vận vượng phát, trúng số bất ngờ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vơ hết tiền bạc thiên hạ về nhà

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trên thương trường.

Những tháng đầu năm trầy trật đủ đường, thế nhưng tử vi dự báo 15 ngày cuối tháng 11 sẽ giúp con giáp giàu có này ngập trong nhung lụa. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Tỵ còn thăng hoa rực rỡ về sự nghiệp lẫn tài vận. Thăng quan tiến chức, đời sang trang mới nên Tỵ ngày càng vượng phát, muốn khổ cũng không được.

Mặc dù bề ngoài, người tuổi Ngọ trông có vẻ lạnh lùng, khô khan nhưng bên trong bạn ẩn chứa bầu nhiệt huyết nóng bỏng. Đã làm, bạn sẽ làm hết sức. Đã yêu, bạn sẽ yêu hết mình. Trong bất kể việc gì, người tuổi Ngọ thường rất kiên trì. Khi gặp khó khăn, bạn tìm cách giải quyết, tháo gỡ chứ không bao giờ bỏ cuộc.

Tử vi 15 ngày cuối tháng 11 tài năng, nỗ lực của người tuổi Ngọ được cấp trên ghi nhận. Bạn sẽ đón nhận tin vui thăng chức, tăng lương hoặc thuyên chuyển đến bộ phận phù hợp hơn với khả năng.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ làm kinh doanh thì đơn hàng, doanh số tăng đều mỗi ngày, đầu tư đâu, sinh lời đó. Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ cũng có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Người tuổi Ngọ còn độc thân sẽ sớm có đôi có cặp. Người trong mộng của bạn hiện cũng đang rất quan tâm đến bạn và chỉ chờ mong bạn ngỏ lời.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi có tính cần mẫn, chăm chỉ, luôn tâm niệm rằng phải lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đầy đủ. Không những thế, tuổi Mùi còn là người biết kiếm tiền và quản lý tài chính của bản thân cũng như của cả gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Điều đặc biệt, tuổi Mùi có những thói quen bình thường tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại là đức tính tốt giúp họ thành công trong cuộc sống. Tử vi 15 ngày cuối tháng 11 dự báo, tài vận tuổi Mùi khá bình yên, đặc biệt vào những tháng cuối năm sẽ bất ngờ "dậy sóng" nhờ những cố gắng và nỗ lực của họ. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn gặp được cơ hội tốt giúp họ thay đổi cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Nếu may mắn, có khả năng "cá kiếm" được số tiền lớn, đủ để sống sung túc dư dả cho những năm về sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.