Sau giờ Mão 3 khắc ngày mai (21/11/2023): 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 22/11/2023, tuổi Dậu được sự ủng hộ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội để tạo lập thu nhập. Con giáp này có thể chứng kiến những sự thay đổi tích cực trong cuộc sống tài chính của mình.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm có thể gặp khó khăn. Hai bên thiếu sự tin tưởng, dẫn đến ghen tuông không cần thiết và mù quáng, gây ra hiểu lầm và rạn nứt trong mối quan hệ.

Những người kinh doanh và buôn bán sẽ có cơ hội để nhận được các đơn hàng lớn, khách hàng nhiệt tình. Điều này sẽ mang lại mức lợi nhuận đáng kể, giúp con giáp này có số tiền dư dả để chi tiêu mà không cần phải quá lo lắng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không chỉ là người cứng cỏi, thực tế và luôn làm việc mục tiêu, tuổi Sửu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với tính cách chăm chỉ, cần cù và thật thà của mình. Thời gian tới, từ ngày 22/11, người tuổi Sửu có thể nhận được một số cơ hội liên quan đến nghề nghiệp hoặc tài chính như thăng chức, tăng lương hoặc các dự án đầu tư. Những nỗ lực của con giáp này sẽ được ghi nhận và khen thưởng, giúp họ ổn định về mặt tài chính và thành công.

Những người sinh ra dưới bản mệnh này nên bám sát mục tiêu của mình và làm việc chăm chỉ để đạt được kế hoạch đã đề ra. Con giáp này cũng nên học cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống, tránh việc theo đuổi quá mức của cải vật chất và bỏ bê những điều quan trọng khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đang được gắn bó thân thiết với người thân của người yêu.

Công việc: Tuổi Dần đang cố gắng hoàn thành mục tiêu, bạn đang đưa cho bản thân nhiều việc quá sức.

Tình cảm: Chân thành là cách bạn dành cho người yêu.

Tài lộc: Quản lý thu nhập bền vững, sử dụng tiền một cách thông minh.

Sức khoẻ: Cơ thể thường nóng nảy, bạn nên ăn nhiều món ăn thanh đạm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.