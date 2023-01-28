"Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai", đúng 15 ngày tới (13/2) top 3 con giáp làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 21:00

15 ngày tới vượng vận tài lộc, 3 con giáp thu nhập tăng đột biến muốn khổ cũng không được.

Tuổi Mùi

Là con giáp thông minh, không sợ khổ cực và biết nghĩ cho người khác nên Mùi đi đến đâu cũng được thương yêu, che chở. Càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, song hỷ lâm môn chính là lá số trời đã an bài cho con giáp may mắn này.

 

Làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết nên 15 ngày tới dù làm công ăn lương Mùi cũng nằm trong biển tiền, sung túc an nhàn.

'Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai', đúng 15 ngày tới (13/2) top 3 con giáp làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chính Quan trợ mệnh giúp tuổi Ngọ may mắn trong công việc cũng như tiền bạc đầu năm mới. Khai xuân là mở hũ vàng, lộc vào nhà ào ào, bạn nhận được khá nhiều tiền lộc sau khoảnh khắc giao thừa.

Con đường kiếm tiền trong đầu năm nay với người tuổi Ngọ cũng khá nhiều, chỉ cần biết nắm bắt tốt thì sẽ thu được kết quả như mong muốn.

Một năm mới bình an đang đến với con giáp may mắn đầu năm 2023 này, gia đình bạn chứa đầy hy vọng về một năm khởi sắc và có nhiều điều bất ngờ đến từ đầu năm liên quan đến tiền bạc, sinh nở, công việc.

Xuân đến với Ngọ thật dịu dàng và thoải mái, đón giao thừa bằng tâm thế sẵn sàng, cởi mở, thoải mái sẽ giúp bản mệnh đón lộc dễ dàng hơn, ai không có tang trong năm vừa rồi thì giao thừa năm nay có thể xông đất cho gia đình mình.

'Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai', đúng 15 ngày tới (13/2) top 3 con giáp làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sẽ không quá lời nếu nói tuổi Sửu chính là một trong những con giáp may mắn nhất dịp khai xuân Quý Mão 2023. Là những người chăm chỉ và luôn cố gắng để hoàn thành công việc được giao, tuổi Sửu dễ dàng nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp.

15 ngày tới (13/2) con giáp này sẽ có tài lộc phát triển, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Trong công việc, tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc đều đi đúng hướng mà họ mong muốn. Mặc dù có thể được giao cho một vài nhiệm vụ khó khăn, thế nhưng với khả năng của mình, con giáp này có thể nhanh chóng quay trở lại với guồng quay công việc và hoàn thành tốt việc được giao.

Ngoài công việc chính, tuổi Sửu sẽ có cơ hội kiếm tiền từ nhiều nguồn công việc khác nhau. Đây chính là lúc mà nghề tay trái của họ bắt đầu “đơm hoa kết trái” và mang về cho con giáp này những khoản tiền không nhỏ.

 *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

10 ngày tới (7/2) Thần Tài gõ cửa, Thực Thần ban phát tài lộc top 3 con giáp chuyển mình và đổi vận, tiền vào như nước thoải mái mua nhà sắm xe

10 ngày tới (7/2) Thần Tài gõ cửa, Thực Thần ban phát tài lộc top 3 con giáp chuyển mình và đổi vận, tiền vào như nước thoải mái mua nhà sắm xe

3 tuổi này sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

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