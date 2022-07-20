Sau 8 giờ sáng mai (thứ Năm, 21/7) ‘sách đỏ trời đã định’, 3 con giáp tiền đè sập cửa, giàu có vượt bậc, làm đâu trúng đó, sẵn sàng có cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 10:16

Tử vi 12 con giáp cho hay, những con giáp này có số phất lên sau 8 giờ sáng mai (21/7), không giàu không được, đi đến đâu cũng gặt hái thành công.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trung thành, khi đã xác định làm việc gì sẽ cố gắng đến cùng mà không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Sau 8 giờ sáng mai (thứ Năm, 21/7), sự bền bỉ, cố gắng của người tuổi Tuất chắc chắn được đền đáp. Con giáp này có thể khẳng định được vị trí của mình trong công việc và giành được những khoản đầu tư thu về lợi nhuận lớn nhất. Không những có một sự nghiệp thành công rực rỡ mà còn có tài chính dồi dào. Vận thế có sự thay đổi hoàn toàn.

Tài lộ rộng mở, tài phúc hanh thông nên việc kiếm tiền trở nên vô cùng dễ dàng. Người tuổi Tuất làm bất cứ việc gì cũng thu về không ít tiền bạc. Con giáp này có thể nhanh chóng kiếm được số tiền kếch xù mà không cần phải lo lắng đến tài chính cho đến cuối năm.

Sau 8 giờ sáng mai (thứ Năm, 21/7) ‘sách đỏ trời đã định’, 3 con giáp tiền đè sập cửa, giàu có vượt bậc, làm đâu trúng đó, sẵn sàng có cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Sau 8 giờ sáng mai (thứ Năm, 21/7), sự bền bỉ, cố gắng của người tuổi Tuất chắc chắn được đền đáp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp thì trời sinh những người tuổi Ngọ là những con giáp thông minh, nhanh nhẹn hơn người. Đồng thời, trời sinh người tuổi Ngọ là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý.

Sau 8 giờ sáng mai (thứ Năm, 21/7), bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Ngọ có cơ hội thu về quả ngọt rực rỡ. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Ngọ sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Ngọ càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Sau 8 giờ sáng mai (thứ Năm, 21/7) ‘sách đỏ trời đã định’, 3 con giáp tiền đè sập cửa, giàu có vượt bậc, làm đâu trúng đó, sẵn sàng có cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Sau 8 giờ sáng mai (thứ Năm, 21/7), bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, tháng 12 tới đây được dự đoán là một tháng vô cùng may mắn với những người tuổi Thân. Không những tháng này Thân làm gì cũng thuận lợi, trôi chảy mà kiếm tiền đầy tay một cách dễ dàng. Việc kinh doanh, buôn bán cũng đem lại lợi nhuận lớn.

Sau 8 giờ sáng mai (thứ Năm, 21/7), Thân làm một hưởng mười, tiền bạc nhiều vô kể, cứ hết lại đầy. Thậm chí, vận may của những người tuổi Thân còn được dự báo sẽ kéo dài đến hết tháng 12 âm lịch. Tử vi có nói những người làm công ăn lương thời gian tới sẽ có một khoản lương thưởng lớn, gấp nhiều lần trước đó.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mới đúng 4 ngày tới (20/7 - 23/7), Cát Thần ưu ái, vận may tăng chóng mặt, 3 con giáp sự nghiệp vang danh, cuộc đời sống trong nhung gấm, lụa là

Tử vi ngày mới đúng 4 ngày tới (20/7 - 23/7), Cát Thần ưu ái, vận may tăng chóng mặt, 3 con giáp sự nghiệp vang danh, cuộc đời sống trong nhung gấm, lụa là

Những con giáp này sẽ có cơ hội vươn lên kiếm một món tiền lớn, cuộc sống sẽ ngày càng thăng hoa, sung sướng trong nhung lụa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 44 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 47 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến