Đúng 10 ngày cuối tháng 7 này (22 - 31/7), 3 con giáp trên có trời xanh ân sủng, dưới có thần tài chiếu rọi, hoan hỉ 'ngã' vào núi tiền, thăng quan tiến chức, giàu chưa từng thấy

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 19:12

Thời điểm càng dồn về cuối tháng 3 con giáp càng gặt hái danh lợi nhiều vô kể. Những con giáp này vừa có vụ mùa bội thu, vừa thăng quan tiến chức.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Hợi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 (22 - 31/7) chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Hợi khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Hợi càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 này (22 - 31/7), 3 con giáp trên có trời xanh ân sủng, dưới có thần tài chiếu rọi, hoan hỉ 'ngã' vào núi tiền, thăng quan tiến chức, giàu chưa từng thấy - Ảnh 1
Đúng 10 ngày cuối tháng 7 (22 - 31/7) chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, sống độc lập và có khả năng tạo dựng thành công bằng chính thực lực của mình. Trong cuộc sống, tuổi Tý sống có trách nhiệm, không thích dựa dẫm vào người khác và vô cùng yêu thương gia đình.

Trong số những con giáp, tuổi Tý biết kiếm tiền và có khả năng quản lý tài chính chu toàn, vì vậy cuộc sống tuổi Tý không bao giờ rơi vào hoàn cảnh bế tắc hay thiếu thốn, đối với họ chỉ may mắn hoặc xui xẻo, con đường tài vận không quá chông chênh.

Tử vi học có nói, đúng 10 ngày cuối tháng 7 (22 - 31/7), người tuổi Tý có nhiều thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Từ giờ đến cuối năm, vận may của tuổi Tý sẽ còn lội ngược dòng, cơ hội đạt thành tích cao, từ sự nghiệp nhân duyên đến tài vận, mọi thứ đều hanh thông tốt đẹp. Những ai làm kinh doanh thì đây cũng sẽ là thời điểm dễ để đầu tư sinh lời. Cuối năm nay, tuổi Tý nếu không sắm được nhà được xe thì ít nhất cũng có dư một khoản tiền kha khá đủ để sống thoải mái trong những năm sau.

Tuổi Thân

Với sự thông minh và nhanh nhạy vốn có, người tuổi Thân dễ dàng trở thành một trong những người giàu có. Khả năng biến hóa linh hoạt giúp Thân luôn cảm thấy tự tin và sẵn sàng đối diện với thách thức cũng như cơ hội. Thân luôn đi trước người khác một bước, chính nhờ vậy mà việc kiếm tiền trở nên vừa suôn sẻ vừa nhanh chóng.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 (22 - 31/7), một số người biết phát huy tài lẻ và của mình có thể cải thiện được đời sống, tiền bạc nhanh chóng chảy vào túi. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Thân dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương. Thời điểm này trời xanh ân sung, thần may mắn cạnh bên, Thân có thể yên tâm thực hiện mọi kế hoạch theo ý mình mà không phải lo lắng trước sau quá nhiều. 

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 này (22 - 31/7), 3 con giáp trên có trời xanh ân sủng, dưới có thần tài chiếu rọi, hoan hỉ 'ngã' vào núi tiền, thăng quan tiến chức, giàu chưa từng thấy - Ảnh 2
Đúng 10 ngày cuối tháng 7 (22 - 31/7), một số người biết phát huy tài lẻ và của mình có thể cải thiện được đời sống khấm khá hẳn, tiền bạc nhanh chóng chảy vào túi. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh, nhất là những người vẫn còn trẻ tuổi hãy sẵn sàng thử sức với những cơ hội mới, biết đâu bạn không chỉ phát tài mà còn tìm được những hướng đi khả quan cho tương lai nữa.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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