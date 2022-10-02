Sau 18h08p hôm nay 2/10: THẦN TIÊN TRI dự đoán 3 con giáp này phát tài phát lộc, của cải trải đầy nhà, công danh thập phần vượng sắc, vận trình thăng hoa, tiền đồ xán lạn

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 15:15

Sau 18h08p hôm nay, 3 con giáp này được dự đoán phát tài phát lộc, của cải đầy nhà, công danh xán lạn, tiền đồ lên hương.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân dễ gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra.

Vận tài lộc của tuổi Thân tăng tiến không ngừng, bản mệnh có thể nuông chiều bản thân, mua sắm thoải mái món đồ mình thích mà không lo về tiền bạc. Người kinh doanh đang bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, nếu chú tâm làm ăn thì có thể tích trữ được một khoản rất khá.

Tình cảm của các cặp đôi cũng dạt dào, thăng hoa hơn khi hai trái tim luôn cùng chung một nhịp đập. Bạn và người ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau từng ly từng tí, mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua để cố gắng hơn cho tương lai sau này.

Sau 18h08p hôm nay 2/10: THẦN TIÊN TRI dự đoán 3 con giáp này phát tài phát lộc, của cải trải đầy nhà, công danh thập phần vượng sắc, vận trình thăng hoa, tiền đồ xán lạn - Ảnh 1
Tình cảm của các cặp đôi cũng dạt dào, thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hôm nay có nhiều cơ hội để chứng minh bản thân. Ngày này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá tốt, có lợi cho công việc.

Nếu giữ được phong độ hiện tại lâu dài, bạn sẽ có bước thăng tiến mới nhờ tinh thần trách nhiệm và luôn cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời hạn. Bạn đang được cấp trên ưu ái và đánh giá khá cao vì điều đó, rất có thể trong tương lai bạn sẽ được giao thêm những trọng trách quan trọng.

May mắn hơn là mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Dậu khá hài hòa, nhất là các cặp đôi đang trong giai đoạn tình cảm nồng nàn. Chỉ cần luôn duy trì sự tôn trọng cũng như dành tình yêu thương chân thành cho nửa kia của mình, đôi con giáp này sẽ càng thêm gắn kết hơn.

Sau 18h08p hôm nay 2/10: THẦN TIÊN TRI dự đoán 3 con giáp này phát tài phát lộc, của cải trải đầy nhà, công danh thập phần vượng sắc, vận trình thăng hoa, tiền đồ xán lạn - Ảnh 2
Người tuổi Dậu hôm nay có nhiều cơ hội để chứng minh bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay, sự xuất hiện của cát thần sẽ mang đến cho tuổi Thìn thêm tự tin vào năng lực của mình. Con giáp này chẳng còn e ngại khi đứng trước những khó khăn thử thách. Nhân cơ hội này hãy bộc lộ khả năng, khẳng định vị thế của mình trong tập thể.

Tuổi Thìn may mắn trong chuyện tiền bạc, con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Vận trình tình cảm hài hòa đẹp đẽ. Người độc thân mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự mai mối của bạn bè và người thân. Các cặp đôi đã lập gia đình cần dành nhiều thời gian hơn cho người thương bên cạnh.

Sau 18h08p hôm nay 2/10: THẦN TIÊN TRI dự đoán 3 con giáp này phát tài phát lộc, của cải trải đầy nhà, công danh thập phần vượng sắc, vận trình thăng hoa, tiền đồ xán lạn - Ảnh 3
Hôm nay, sự xuất hiện của cát thần sẽ mang đến cho tuổi Thìn thêm tự tin vào năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng giờ Tý hôm nay, 2/10, may mắn gõ cửa, 3 con giáp xua đuổi vận đen, vận trình khởi sắc, phúc khí vây quanh, tiền đồ xán lạn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý