Sau 18h08p hôm nay 2/10: THẦN TIÊN TRI dự đoán 3 con giáp này phát tài phát lộc, của cải trải đầy nhà, công danh thập phần vượng sắc, vận trình thăng hoa, tiền đồ xán lạn

Công việc của tuổi Thân dễ gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra.

Tình cảm của các cặp đôi cũng dạt dào, thăng hoa hơn khi hai trái tim luôn cùng chung một nhịp đập. Bạn và người ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau từng ly từng tí, mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua để cố gắng hơn cho tương lai sau này.

Vận tài lộc của tuổi Thân tăng tiến không ngừng, bản mệnh có thể nuông chiều bản thân, mua sắm thoải mái món đồ mình thích mà không lo về tiền bạc. Người kinh doanh đang bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, nếu chú tâm làm ăn thì có thể tích trữ được một khoản rất khá.

Tình cảm của các cặp đôi cũng dạt dào, thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hôm nay có nhiều cơ hội để chứng minh bản thân. Ngày này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá tốt, có lợi cho công việc.

Nếu giữ được phong độ hiện tại lâu dài, bạn sẽ có bước thăng tiến mới nhờ tinh thần trách nhiệm và luôn cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời hạn. Bạn đang được cấp trên ưu ái và đánh giá khá cao vì điều đó, rất có thể trong tương lai bạn sẽ được giao thêm những trọng trách quan trọng.

May mắn hơn là mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Dậu khá hài hòa, nhất là các cặp đôi đang trong giai đoạn tình cảm nồng nàn. Chỉ cần luôn duy trì sự tôn trọng cũng như dành tình yêu thương chân thành cho nửa kia của mình, đôi con giáp này sẽ càng thêm gắn kết hơn.

Người tuổi Dậu hôm nay có nhiều cơ hội để chứng minh bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay, sự xuất hiện của cát thần sẽ mang đến cho tuổi Thìn thêm tự tin vào năng lực của mình. Con giáp này chẳng còn e ngại khi đứng trước những khó khăn thử thách. Nhân cơ hội này hãy bộc lộ khả năng, khẳng định vị thế của mình trong tập thể.

Tuổi Thìn may mắn trong chuyện tiền bạc, con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Vận trình tình cảm hài hòa đẹp đẽ. Người độc thân mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự mai mối của bạn bè và người thân. Các cặp đôi đã lập gia đình cần dành nhiều thời gian hơn cho người thương bên cạnh.

Hôm nay, sự xuất hiện của cát thần sẽ mang đến cho tuổi Thìn thêm tự tin vào năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo