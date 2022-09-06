Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi đủ đường. Việc xuất hiện của Quý Nhân tạo điều kiện cho người tuổi này mở rộng quy mô làm ăn và hợp tác. Thế nhưng, đừng nên cảnh giác trước các mối quan hệ ở nơi làm việc, dù là người thân tình nhất.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này cũng nhận được những tin vui. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thích, kết thúc cuộc sống độc thân và mở ra tương lai tươi sáng bên người ấy.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng tiến. Thần may mắn “gõ cửa” giúp con giáp này củng cố nguồn thu nhập của mình, từ đó cải thiện được chất lượng cuộc sống một cách rõ rệt.

Vận trình tài lộc vượng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 6/9/2022 hôm nay, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập. Bản mệnh kiếm thêm nghề phụ, hoặc tìm được hướng đầu tư đúng đắn nên nguồn thu nhập dồi dào hơn hẳn, không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Người kinh doanh có thể được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại khá phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân nên thu về một khoản không nhỏ. Đây là nền tảng vững chắc để mở rộng vốn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn. Tình yêu lứa đôi êm đẹp giúp bạn có thêm niềm tin cũng như động lực để đối mặt với những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Song, bạn đừng chỉ biết nhận yêu thương mà không cho đi bất cứ điều gì.

Người kinh doanh có thể được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có cục diện Tam Hợp trợ mệnh, tuổi Ngọ có thể thuận lợi thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực mà bản mệnh đang theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến đâu, vì vậy bạn đừng bỏ lỡ nó bằng bất cứ giá nào, thành quả sẽ ngoài sức mong đợi đấy.

Đường tình duyên trong ngày của Ngọ cũng đang tiến triển tốt đẹp. Yếu tố giúp bản mệnh và người ấy duy trì mối quan hệ chính là kiên nhẫn và thấu hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh, giúp hai người vượt qua được mọi vấn đề và thắt chặt tình cảm hơn

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này bắt tay vào thực hiện những kế hoạch kiếm tiền dự phòng để gia tăng nguồn thu nhập của mình trong thời gian tới.

Đường tình duyên trong ngày của Ngọ cũng đang tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo