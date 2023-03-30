Sau 16h hôm nay (30/3) của 3 cung hoàng đạo gặp nhiều rắc rối cần chủ động tránh "lọt bẫy" của tiểu nhân

Tử vi cho thấy công việc luôn gặp rắc rối, phải tốn nhiều thời gian để giải quyết. Bạn hãy bình tĩnh để xử lý mọi thứ, nóng vội chỉ làm mọi việc tệ hơn. Do đó, Kim ngưu không nên suy nghĩ nhiều mà hãy thực hiện theo kế hoạch đã lên trước đó, tài chính sẽ sớm được cải thiện.

Mối quan hệ tình cảm của Kim Ngưu gặp phải một số ý kiến phản đối. Bạn không cần phải lo lắng về điều đó, hãy cứ lắng nghe trái tim và đưa ra quyết định nào mà bạn cảm thấy hạnh phúc là được.

Có thể chủ động trong mọi việc, không phải lúc nào cũng tính toán quá nhiều kẻo tiền mất tật mang. Ma Kết nên kiên định với ý kiến ​​của bản thân, không nên sớm lùi bước từ bỏ. Điều đó sẽ làm cho người khác nghĩ bạn là người không có sự kiên nhẫn mà không muốn hợp tác làm việc cùng.

Ma Kết và nửa kia đều là người có cá tính mạnh. Ai cũng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, điều đó sẽ làm cho hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi. Để khắc phục tình trạng ấy, cả hai nên học cách lắng nghe và hạ thấp cái tôi của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Bọ cạp

Bò Cạp dường như không hoàn toàn hài lòng với một việc gì đó, trong khi những người khác xung quanh bạn lại thoải mái. Có lẽ bạn đang quá kén chọn hoặc đang tôn thờ cảm xúc của mình hơi quá. Hãy trở thành một người thận trọng, không được thực hiện những dự án cảm thấy quá mạo hiểm.

Để mối quan hệ giữa Bọ Cạp và nửa kia hoà thuận, không xảy ra tình trạng cãi vã thì hai người cần hạ thấp cái tôi và lắng nghe ý kiến của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.