Sao xấu án ngữ đúng hôm nay ngày 5/7, 3 con giáp có nguy cơ mất chức, bỏ việc giữa chừng, vận trình gian nan, tiền tài tiêu tán, thận trọng chuyện xe cộ, di chuyển

Thương Quan chiếu mệnh cảnh báo Ngọ trong thời gian tới cẩn thận bị mất chức, thôi học, bỏ việc giữa chừng hoặc không xin được việc. Khuyên Ngọ nên trau dồi bản thân và khiêm tốn hơn thì khả năng thành công trong công việc sẽ cao hơn đáng kể.

Cục diện Thủy khắc Hỏa cho biết bản mệnh kiếm được nhưng cũng là người chi tiêu rộng rãi nên kiếm nhiều tiêu nhiều. Gần đây hay phải chi tiền cho thuốc men, đám cưới, ma chay, sinh nhật nên tiền lương về chưa nóng đã vơi mất rồi.

Vận lâm Tương Xung nên Ngọ khá căng thẳng trong chuyện tình cảm, bạn bè. Có người nói bạn âu sầu khổ não, nhưng cái âu sầu khổ não ấy có lúc chỉ là tạm thời trong giây lát. Bạn thấy không ai hiểu mình, toàn người chỉ giỏi lợi dụng và đặt điều, sống không thật.

Tuổi Sửu

Thứ Tư 05/07/2023 là một ngày mà thời vận của tuổi Sửu chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn. Tuổi Sửu nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ Tư này tuổi Sửu nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc. Nếu có người mời hùn hạp làm ăn, bạn chỉ nên làm các việc bình thường, vừa sức, không nên ham hố lớn lao bất lợi. Trong việc làm ăn, nếu gặp trắc trở hoặc chịu nhiều điều kiện khắt khe, hoặc phải hao tài chút ít thì bạn cũng nên nhẫn nhịn, sẽ có sự thuận lợi về sau. Bạn không nên nóng nảy nếu thấy công việc bị trì trệ, không tiến hành nhanh chóng như dự tính, nên có sự thay đổi kế hoạch phương hướng cho phù hợp với tình thế mới.

Có nhiều chuyện phải toan tính hoặc nhận được tin tức rắc rối, nan giải hoặc tai nạn, bệnh tật của người thân hoặc bè bạn. Làm bất cứ công việc gì tuổi Sửu đều phải nghĩ đến hậu quả, không nên nóng nảy, hấp tấp, trong mọi tình huống, bạn nên xem gia đình là chính và nên vun xới tình cảm vợ chồng cho thật tốt đẹp. Ngoài ra, bạn cần phải đề phòng tiểu nhân, người xấu, dè dặt tai tiếng, thị phi. Trong mọi bất hòa, tốt nhất là bạn phải nhẫn nhịn, biết kiềm chế mọi nóng giận, vừa tránh xô xát, cãi cọ, vừa tránh mọi sự xúc phạm lẫn nhau trong lúc lời qua tiếng lại. Cho nên, trước khi chờ mọi người giúp mình và chờ đợi sự cảm thông, bạn nên tự cứu mình trước, tự cố gắng làm tốt bổn phận của mình, tha thứ lỗi lầm của người khác, sẽ cảm hóa được người bạn đời của mình.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết Thứ Tư 05/07/2023, tuổi Tỵ không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. tuổi Tỵ cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

May mắn là tuổi Tỵ đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.