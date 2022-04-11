SAO THỦY THUẬN HÀNH, 12 chòm sao có được MAY MẮN nào đang chờ đợi phía trước, có sao TỎA SÁNG RỰC RỠ chỉ sau một đêm

Một người vốn luôn hoạt bát và cởi mở như Bạch Dương cũng bị ảnh hưởng bởi sao Thủy nghịch hành khiến cho đầu óc thiếu tỉnh táo, làm việc thiếu quyết đoán, chậm chạp, dẫn đến hiệu suất công việc không được như ý muốn.

Cho nên khi bước qua thời kỳ sao Thủy nghịch hành, sự di chuyển thuận chiều của sao Thủy sẽ giúp cho Dương Dương đón nhận tinh thần tỉnh táo hơn, đầu óc như được mở mang, những vấn đề khiến bạn mơ hồ trước đó nay đều có câu trả lời rõ ràng.

Tuy nhiên, điều này đồng thời cũng giúp cho những chú Cừu có cơ hội tự hỏi bản thân xem mình đang theo đuổi điều gì, thật sự yêu thích điều gì.

Năng lực tích cực của Bạch Dương còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Nhờ vậy, bạn như tỏa sáng rực rỡ, dũng cảm theo đuổi những điều mình muốn, biến ước mơ thành sự thật.

Kim Ngưu

Mùa sao Thủy nghịch hành trước đó gây ảnh hưởng lớn nhất đến Kim Ngưu chính là ở phương diện các mối quan hệ xã hội, nhất là với người đã đi làm.

Không chỉ bị đối thủ cạnh tranh, mà còn có áp lực từ cấp trên đè nặng lên đôi vai bạn. Những thứ đó khiến chòm sao này vô cùng lo âu.

Nhưng bước vào thời kỳ sao Thủy thuận hành, may mắn của những chú Trâu sẽ tới theo. Và thay đổi lớn nhất với bạn cũng chính là ở các mối quan hệ.

Đầu tiên là trong quá trình cạnh tranh, Ngưu Nhi đồng thời cũng thể hiện được tài năng của mình, thành quả đạt được không tầm thường chút nào. Cấp trên vì thế cũng đánh giá cao khả năng của bạn.

Hơn nữa, Kim Ngưu còn nhận được sự trợ giúp của quý nhân. Đó có thể là một người đồng nghiệp nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra các lời khuyên hữu ích cho bạn trong lúc nước sôi lửa bỏng. Nhờ thế, tinh thần của cung hoàng đạo này cũng được giải tỏa hơn rất nhiều.

Song Tử

Vốn là người có khả năng ăn nói khéo léo, nhưng mùa sao Thủy nghịch hành khi trước khiến năng lực này của Song Tử không thể phát huy trọn vẹn.

Dù là nói chuyện với bạn bè, cha mẹ, người yêu hay trong công việc trao đổi với đồng nghiệp, đàm phán với đối tác đều gặp nhiều trục trặc, thường rất dễ nảy sinh tranh chấp hoặc bất đồng quan điểm.

Bước vào những ngày sao Thủy thuận hành như bây giờ, may mắn vốn đi xa trước đó nay đã trở lại với Song Tử. Các cuộc nói chuyện, trao đổi với mọi người của Song Song không còn gặp trở ngại nào nữa.

Dù là với bạn bè, người thân hay với đồng nghiệp, đối tác, hai bên đều dễ nói chuyện với nhau hơn, tìm được tiếng nói chung, đạt được sự nhất trí cao độ.

Chẳng những vậy, tài ăn nói tài tình trong quá trình đàm phán còn giúp chòm sao này thu hoạch được rất nhiều ánh mắt tán thưởng, điều này không chỉ giúp tinh thần làm việc của bạn thêm phần hăng hái mà vận đào hoa cũng vượng sắc hơn đấy.

Cự Giải

Trong thời kỳ sao Thủy nghịch hành, có thể nói cuộc sống của Cự Giải trên cơ bản gặp không ít phiền não, rất nhiều việc không diễn ra như mong muốn.

Không chỉ hiệu suất công việc thấp kém, sai sót liên miên, khiến lãnh đạo không hài lòng buông lời khiển trách; mà tâm lý tiêu cực của người độc thân về chuyện tình cảm ngày càng nghiêm trọng hơn, cho nên càng khó thoát kiếp FA.

Tất cả những điều không may mắn đó làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của chòm sao này.

Thế nhưng, mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn khi sao Thủy thuận hành. Thời điểm này, các phương diện của những chú Cua đều có biến chuyển tích cực.

Đầu tiên là công việc có tiến bộ rất lớn, cấp trên vì thế cũng thay đổi cái nhìn và đánh giá về bạn. Tiếp theo là vận đào hoa cũng có khởi sắc rõ rệt, người độc thân có hy vọng gặp người tâm đầu ý hợp. Không dễ gì gặp được nhau nên hãy nắm chặt cơ duyên này nhé! Liệu bạn có phải chòm sao thành công khi còn trẻ?

Sư Tử

Điều không thuận lợi lớn nhất của Sư Tử trong thời kỳ sao Thủy đi ngược trước đó là nằm ở mối quan hệ với người lớn.

Với các bạn còn đang đi học thì thường bị thầy cô phê bình; người đã đi làm thì có ý kiến bất đồng với cấp trên, xung đột nảy sinh không ít lần... Những điều đó khiến cho một người có lòng tự ái cao như Sư Tử rất rầu rĩ.

Cho nên sao Thủy thuận hành mang đến may mắn cho bạn ở việc cải thiện các mối quan hệ của chòm sao này.

Không chỉ lấy lại được niềm tin từ thầy cô, cấp trên, không còn bị khiển trách hay phê bình nữ; mà bạn còn chứng minh được năng lực cá nhân của mình qua những thành tựu đạt được, nhờ vậy được đánh giá rất cao trong tập thể.

Xử Nữ

Phương diện gặp nhiều khó khăn nhất của Xử Nữ trong thời kỳ sao Thủy nghịch hành chính là chuyện "tình yêu tình báo". Nhất là những bạn mới chia tay nửa kia không lâu, những kỷ niệm chưa ngủ yên như càng xoáy sâu vết thương lòng trong bạn.

Mỗi khi đi qua con phố cả hai từng đi, tiệm cơm cả hai từng ăn, xem bộ phim hay nghe bản nhạc hai đứa từng cùng thưởng thức... tất cả những kỷ niệm trước đó lại ùa về khiến nỗi nhớ trong Xử Nhi càng thêm cồn gào,.

Nhưng sự tổn thương này vô hình chung cũng giúp chòm sao này tự kiểm điểm bản thân, nhờ vậy mà trưởng thành hơn rất nhiều

Vì vậy khi sao Thủy đi thuận, cung hoàng đạo này sẽ đón nhận những vận may về chuyện tình cảm hơn hẳn trước đó.

Nếu như trong lòng vẫn chưa quên được người cũ, chi bằng hay hạ thấp lòng tự ái quá cao của mình, chân thành và thẳng thắn nói chuyện với người ấy một lần xem sao, tỷ lệ tái hợp của hai bạn sẽ rất cao đấy.

Thiên Bình

Trong thời kỳ sao Thủy nghịch hành trước đó, ảnh hưởng xấu nhất đến Thiên Bình chính là ở phương diện sức khỏe.

Rất nhiều triệu chứng bệnh vặt vãnh như cảm cúm, sổ mũi, đau lưng mỏi vai, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ... khiến Thiên Thiên hết sức mệt mỏi.

Vậy khi kết thúc thời kỳ đó, vận may của 12 chòm sao khi sao Thủy thuận hành với Thiên Bình chính là việc sức khỏe được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có ý thức tự mình thay đổi một số thói quen sinh hoạt, như thường xuyên rèn luyện thân thể, hạn chế thức đêm quá khuya, không nên dùng điện thoại di động quá lâu trước khi đu ngủ...

Chỉ cần tích cực thay đổi, lại thêm vận may mà sao Thủy thuận hành mang tới, hết thảy các vấn đề trước đó của bạn sẽ được giải quyết dễ dàng.

Hổ Cáp

Sao Thủy nghịch hành gây ảnh hưởng lớn nhất đến Hổ Cáp là ở phương diện tình cảm, nhất là với các cặp đôi yêu nhau đã lâu.

Thời kỳ này, hai bạn có thể nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể xé ra to, tranh cãi liên miên. Mối quan hệ không còn giữ được sự ngọt ngào như thường ngày, cả hai bên đều rất buồn lòng.

Cho nên khi sao Thủy thuận hành, may mắn đầu tiên mà sao Thủy mang tới cho Cáp Nhi chính là ở phương diện tình yêu.

Vì vẫn luôn có người kia trong tim nên cả hai học cách bao dung nhau nhiều hơn, thấu hiểu đối phương cũng như biết cách giữ bình tĩnh, chuyện trò thẳng thắn để cùng tìm ra cách giải quyết bất đồng. Cứ như vậy, tình cảm tự nhiên cũng sẽ ngọt ngào trở lại như thuở ban đầu.

Nhân Mã

Nhân Mã cảm thấy điều khó khăn nhất với mình trong mùa sao Thủy đi ngược chính là ở việc mua bán.

Thường là món đồ muốn sở hữu nhưng lại không mua được, hay mua được nhưng không ưng ý chất lượng. Số tiền bỏ ra không ít, nhưng trong lòng lại chẳng được thoải mái.

Cho nên khi sao Thủy đi thuận, tâm trạng của Mã Nhi trở nên thoải mái hơn rất nhiều khi được sở hữu những món đồ mình thích. Thậm chí, bạn còn có thể chỉ phải bỏ ra số tiền nhỏ nhưng mua được món đồ ưng ý, chất lượng lại tốt.

Thời điểm thuận mua như này, bạn có thể nghĩ đến việc mua những món đồ lớn hơn như mua nhà, xe, điện thoại... để tranh thủ may mắn. Nhưng những món đồ đắt tiền như vậy thì cần suy nghĩ thật kỹ xem nhu cầu của bản thân đến đâu rồi hẵng quyết định bạn nhé!

Ma Kết

Trong thời kỳ sao Thủy nghịch hành, các bạn học sinh thuộc cung Ma Kết là những người bị ảnh hưởng rõ rệt hơn cả. Minh chứng là đầu óc mơ màng, khó tập trung, kết quả học tập sụt giảm thấy rõ.

Trong tình trạng như vậy, thành tích khó mà tiến bộ như kỳ vọng của bản thân chòm sao này cũng như phụ huynh, cha mẹ.

Tuy nhiên, khi sao Thủy thuận hành, mọi chuyện sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Các bạn học sinh dần lấy lại niềm hứng thú, say mê trong học tập, tinh thần minh mẫn, chăm chỉ hơn cũng tập trung hơn.

Sự nỗ lực này không chỉ giúp Kết Kết bổ sung lại các kiến thức thiếu hụt trước đó mà còn tiếp thu kiến thức mới rất nhanh.

Bảo Bình

Trong thời gian sao Thủy nghịch hành, phương diện khiến Bảo Bình lo lắng nhất chính là về tiền bạc.

Không chỉ thu nhập lẻ tẻ, không có nguồn thu cải thiện mà còn nhiều lần phải bỏ ra số tiền không nhỏ cho các mục đích khác nhau khiến cho ví tiền của bạn ngày càng eo hẹp. Tâm trạng cảu Bảo Bảo cũng vì thế mà ủ rũ rất nhiều.

Nhưng khi kết thúc những ngày tháng sao Thủy đi ngược chính là quá trình chòm sao này đón những tin mừng về tài chính. Tài vận vượng phát, tiền bạc thu về tới tấp.

Dù là người tự gây dựng sự nghiệp hay người kinh doanh buôn bán, nguồn thu nhập được cải thiện không nhỏ. Người làm thuê hoàn thành tốt mỗi nhiệm vụ được giao, khiến cấp trên rất hài lòng, nhờ thế bạn có thể nhận được những khoản tiền thưởng nóng rất hậu hĩnh.

Tài khoản gửi tiết kiệm ngày càng tăng lên, tâm trạng Bảo Bình cũng nhờ thế như bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Đọc ngay nghề tay trái thích hợp với 12 chòm sao để hái ra tiền là gì?

Song Ngư

Chuyện tình yêu chính là vấn đề khiến Song Ngư đau đầu rất nhiều trong thời kỳ sao Thủy nghịch hành, nhất là với các bạn còn độc thân.

Dù có không ít các mối duyên khác phái, cũng có người bày tỏ sự quý mến với bạn, đào hoa tuy vượng nhưng đa số lại đều là đào hoa xấu.

Những chú Cá mất thời gian và tâm sức tìm hiểu đối phương nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng người kia là kẻ phong lưu, quen đồng thời một lúc rất nhiều người, tình cảm với mình chỉ là vui đùa. Điều này khiến Ngư Nhi mất một thời gian dài mới vượt qua cú sốc tình cảm.

Cho nên khi sao Thủy thuận hành, tình cảm của chòm sao này thuận lợi hơn không ít, lại thêm ánh mắt bạn trở nên sắc bén hơn sau những lần va vấp, Song Ngư sẽ sớm tìm được người thật sự thuộc về mình.

Khi đó bạn mới thấy, những thất bại tình cảm trước đó thật ra cũng đáng giá lắm, có vậy bạn mới hiểu được lòng người ra sao và tìm được một nửa phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm