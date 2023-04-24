SAO HỒNG LOAN CHIẾU MỆNH, điểm danh 3 con giáp đi hướng Đông đạp hủ vàng, đi hướng Tây trúng hủ bạc vào đúng 17h ngày 24/04

Mão cũng là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này khi sắp tới bạn sẽ có những bước tiến triển hết sức khả quan.

Vượt qua những khó khăn và chông gai trước đó, thời điểm này bạn đang có sự đồng hành của thần May Mắn nên có thể yên tâm hoàn thành các kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.

Chẳng những vậy, vận quý nhân vượng cũng giúp con giáp này không phải bôn ba vất vả quá nhiều. Hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đưa ra trước đó đều được thông qua và tán thành, đi vào giai đoạn triển khai cụ thể. Tuy nhiên vẫn nên thể hiện sự chăm chỉ tích cực để không mang tiếng dựa hơi.

Vận tài lộc cũng trên đà tăng tiến. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền, các dự định đầu tư cũng có thể tranh thủ thực hiện ngay trong ngày cát khí vượng như hôm nay. Tuy nhiên, nếu bạn không có cách quản lý tài chính khoa học, cứ tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu cũng cực kì may mắn trong mọi việc luôn nhé. Vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận. Đặc biệt, sự nghiệp thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ.

Công việc diễn tiến thuận lợi, gặt hái thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ, tài vận của bản mệnh cũng có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn có quý nhân trợ giúp. Tử vi dự đoán rằng Thần Tài sẽ chiếu cố con giáp này trong ngày mai và mốt nên làm việc gì cũng thành công cả nhé.

Không những vậy, những người sinh năm Sửu là người có số mệnh may mắn trong suốt cuộc đời. Họ rất biết đủ, không đuổi theo danh lợi. Trong lòng họ điều hạnh phúc lớn nhất chính là có một gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền. Bạn nên dành thời gian ở bên gia đình để vun đắp tình cảm nhé.

Những Người tuổi Sửu là những người có cuộc sống hướng nội, nho nhã. Họ thường làm việc chăm chỉ, quan niệm về đạo đức của họ khá bảo thủ. Những người sinh năm Sửu cũng thường là người có tính tình thẳng thắn và quang minh chính đại.Để có được một gia đình hòa thuận, người tuổi Sửu sẽ phải hi sinh và hết sức nhượng bộ. Để những người trong gia đình bình an vui vẻ, họ sẽ bằng lòng làm bất cứ điều gì.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức. ‏

‏Các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.