Sang tháng 6: Những con giáp này cần cẩn trọng không nên đầu tư lớn, làm gì cũng phải 'dòm trước ngó sau' vì rất dễ bị tiểu nhân quấy phá, vận xui bủa vây

Tuổi Tuất luôn nổi tiếng là người chăm chỉ, trung thực và nhạy bén. Khi làm sai điều gì, họ đều sẵn sàng đối mặt và chủ động nhận lỗi chứ không bao giờ tránh né hay giải thích lòng vòng. Mặc dù là người thông minh, nhanh trí và ham học hỏi nhưng con giáp này đôi khi hành động quá chủ quan và cẩu thả. Cũng vì thế mà không ít lần họ gây rắc rối trong công việc, cuộc sống và nhận hậu quả nghiêm trọng.

Không chỉ có sự nghiệp xuống dốc, tiền bạc của người tuổi Tuất trong thời gian tới cũng có phần giảm sút. Những kế hoạch đầu tư của họ không mang về nguồn thu lớn như họ mong đợi. Vì vậy, tuổi Tuất cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể thể không gây lãng phí và tích luỹ thêm nguồn tiền dự trữ.

Thời gian tới, do bị Thái Tuế và sao xấu chiếu mệnh, người tuổi Tuất sẽ gặp không ít xui xẻo. Trong công việc, con giáp này không chỉ bị cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ khá khăn mà còn hoàn thành công việc chậm tiến độ. Nếu không thay đổi tác phong làm việc, tuổi Tuất sẽ dễ làm hỏng việc lớn và vấp phải sự chỉ trích từ cấp trên, khách hàng.

Tuổi Dậu

Các mối quan hệ xã giao không được tốt là 1 trong những lý do khiến người tuổi Dậu gặp phải nhiều bất lợi trong năm 2023. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, áp lực.

Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh khiến công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc.

Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí.

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn.

Tình cảm của con giáp xui xẻo năm 2023 này cũng có nhiều bất trắc khi bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng nảy của mình thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất.

Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống lương thiện, ít đề phòng những người thân cận. Những năm tuổi trẻ, họ khó thành công bởi chưa đủ kinh nghiệm và sự dày dặn trong cuộc sống.

3 con giáp này sang tháng 6 xui xẻo đủ đường, làm đâu thua đó. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này dễ vướng vào thị phi do họ không đề phòng và luôn đặt niềm tin vào người khác.

Tháng 6/2023, người tuổi Mùi tiền mất tật mang khi không tìm hiểu kỹ đã vội vàng đầu tư, nghe lời tư vấn của người khác rồi đặt niềm tin nhầm chỗ. Tiền bạc thất thoát đáng kể.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!