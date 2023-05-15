Đồng hồ điểm đúng 9H sáng Thứ Ba ngày mai (16/05/2023): 3 con giáp này lật kèo chỉ trong một ngày, bùng nổ vận may, bất ngờ giàu khủng, vạn sự hanh thông

Người Tuổi Thìn trong ngày Thứ Ba này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Thìn nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Thìn ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Giờ tốt: 23h - 1h

Con số may mắn : 38 , 91 , 59

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu không quá khó khăn. Dường như người tuổi này tinh ý nhận ra đây là thời điểm thích hợp để phát huy tối đa khả năng ăn nói, thuyết phục của mình. Điều này sẽ rất có lợi cho những người làm kinh doanh.

Vận trình tài lộc hanh thông. Tiền liên tục “rót" vào túi tiền của con giáp này, do đó, bạn không cần phải lo lắng đến chuyện làm sao để cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Theo tử vi, tình cảm vợ chồng được hâm nóng cảm xúc kịp thời, từ đó mang đến cho người trong cuộc những cung bậc cảm xúc đặc biệt.

Giờ tốt: 9h - 11h

Con số may mắn : 5 , 20 , 60

Tuổi Tỵ

Thực Thần chiếu mệnh giúp đường tài vận của tuổi Tị tăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, thu nhập nhanh chóng được cải thiện.

Đây là 3 con giáp đổi đời vào đúng 9h sáng mai. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được thành công trong việc kinh doanh của mình. Cũng bởi con giáp này biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách.

Hỏa sinh Thổ còn mang tới may mắn cho Tỵ ở phương diện tình cảm lứa đôi. Dù còn độc thân hay có đôi có cặp thì cũng đều có tin vui về nhân duyên. Chẳng có gì bất ngờ nếu bạn có một ngày tình yêu thăng hoa, hãy cùng đối phương tận hưởng giây phút này.

Giờ tốt: 1h - 3h

Con số may mắn : 88 , 55 , 22

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!