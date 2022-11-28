Sang tháng 12/2022: Ngôi sao may mắn chiếu mệnh, Thần tài bám gót, 3 con giáp xóa sạch vận đen, hết nợ hết nghèo, đếm tiền mỏi tay, thành công viên mãn, cuộc đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 17:50

Tháng 12 dương tới, 3 con giáp có tên dưới đây sẽ xóa sạch những xui xẻo để đón những vinh hoa phú quý.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, hào hiệp và dũng cảm. Mặc dù bên ngoài, họ khá trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ.

Con giáp này có khả năng phán đoán và có nhãn quan tinh tế. Người tuổi này có năng lực học tập và làm việc cao. Họ sẵn sàng học tập những điều mới mẻ và không ngừng thay đổi để phát triển.

Trong tháng 12 tới, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ nên tài lộc vượng phát.

Vận khí của con giáp này tốt hơn nhiều so với những thời điểm trước đây. Người tuổi này thích hợp khai trương, mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh.

Những người ốm đau, mắc bệnh cũng sớm bình phục. Con giáp này làm công ăn lương cũng sẽ giải quyết được khó khăn, trở ngại, đạt thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Sang tháng 12/2022: Ngôi sao may mắn chiếu mệnh, Thần tài bám gót, 3 con giáp xóa sạch vận đen, hết nợ hết nghèo, đếm tiền mỏi tay, thành công viên mãn, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ họ dám nghĩ và dám làm. Họ là người năng động, nhiệt tình, thích tìm tòi khám phá. Trong công việc, họ có mục tiêu phát triển của riêng mình và sẽ chủ động tìm cách khắc phục các vấn đề phát sinh. Họ là những người có thể tự tìm kiếm cơ hội và hiện thực hóa giấc mơ của chính mình.

Theo tử vi, người tuổi Ngọ tin rằng bằng sự nỗ lực và năng động, mạnh dạn tìm kiếm cơ hội, họ sẽ tạo nên được bước đột phá, dễ đạt được thành công hơn. Dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Ngọ vẫn sẽ khẳng định được vị trí của mình, đạt được những gì khiến nhiều người phải ao ước.

Ngay cả khi không có được sự hỗ trợ, họ vẫn sẽ không ngừng nỗ lực, tận dụng tốt các nguồn lực của mình và hoàn thiện thêm những kỹ năng mới. Người tuổi này sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, tiến xa hơn.

Sang tháng 12/2022: Ngôi sao may mắn chiếu mệnh, Thần tài bám gót, 3 con giáp xóa sạch vận đen, hết nợ hết nghèo, đếm tiền mỏi tay, thành công viên mãn, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi dự báo rằng vận thế của người tuổi Thân khá tốt trong thời gian tới. Về phương diện tài lộc, con giáp này được Thần Tài ưu ái nên này càng vượng phát. Bản mệnh có cuộc sống ngày một đủ đầy, sung túc, đếm tiền mỏi tay.

Đặc biệt, trong tháng 12 tới, khi may mắn nắm được cơ hội phát tài, tuổi Thân không chỉ công thành danh toại mà còn gặt hái vô số thành công trong sự nghiệp, thu nhập tăng vù vù. Nhờ đó, bản mệnh có không ít các khoản tích lũy tiền bạc.

Người cầm tinh con giáp này có chỉ số IQ cao, biết hòa đồng với người khác, số mệnh phú quý, quyền thế. Sang tháng 12 dương, người tuổi Thân sẽ được sao tốt phù hộ, vận thế tăng mạnh, quý nhân tài lộc ngập tràn, gặp khó khăn cũng có thể hóa nguy thành an, về sau có cũng có thể gặp vận may như trời cho, và mọi thứ sẽ ổn thôi!

Bài bài chỉ mang tính chất tham khảo.

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