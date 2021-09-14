Sang năm 2022, 3 con giáp VẬN MỆNH thay đổi, GIÀU ngang ngửa đại gia, TIỀN của chảy vào túi ào ạt như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 14/09/2021 07:17

3 con giáp này được ơn trên soi chiếu, sang năm 2022 thịnh vượng và giàu sang.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn tận tâm với công việc, đồng thời có trách nhiệm cao, con giáp lại có tài hoa xuất chúng, thường được giữ vị trí công việc quan trọng. Từ sau tết Nguyên Đán Nhâm Dần, vận thế của người tuổi Dậu có sự chuyển biến mạnh mẽ. Sự nghiệp bắt đầu bước vào đại vận, sẽ gặp được cao nhân dẫn đường chỉ lối, làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng đạt được thành công, tiền tiêu không hết. Trong năm 2022, con đường tài lộc của người tuổi Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bản mệnh đang ấp ủ những dự định, mục tiêu cá nhân thì đây là thời điểm thích hợp để bắt tay vào biến ước mơ thành hiện thực, cuộc sống sẽ vô cùng thăng hoa ít ai sánh bằng.

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Dậu luôn tận tâm với công việc, đồng thời có trách nhiệm cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Sửu không tốt, mọi việc của con giáp này không thuận lợi, khó khăn trong việc kiếm tiền, cảm thấy cuộc sống bế tắc. Nhưng từ sau tết Nguyên Đán 2022, nhân mệnh trung của con giáp này sẽ có cục diện “Sửu thổ sinh Hậu Thổ” mà hậu thổ khiến cho tài vận vượng phát, nên tài lộ rộng mở, tiền tài sẽ tự động “tìm đến cửa”, hơn nữa lại có quý nhân ra tay tương trợ, nâng đỡ sự nghiệp. Chỉ cần người tuổi Sửu nắm bắt được cơ hội thì tin chắc năm Nhâm Dần sẽ là năm đại cát, đại lợi, giàu có tột đỉnh. Chưa kể, tiền tài chảy vào túi ào ạt quanh năm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chăm chỉ, làm việc gì cũng chu đáo, cẩn thận, luôn yêu cầu mọi thứ một cách chu toàn, hoàn hảo nhất. Con giáp này cũng có bản lĩnh và sự khôn ngoan nên người khác không thể qua mặt hay bày trò ức hiếp. Thời gian từ sau tết Nguyên Đán 2022, khi các mối quan hệ của người tuổi Mão không ngừng được mở rộng, con giáp này liên tiếp gặp được quý nhân trong công việc, tài chính, tình cảm. Chính vì thế cầu danh đắc danh, cầu tài có tài, cầu lợi thu lợi, cuộc sống trở nên sung túc, an nhàn. Tương lai của con giáp này trở nên tươi sáng hơn, cơ hội thăng chức tăng lương sẽ sớm đến với tuổi Mão

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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