Sang hè, 4 con giáp này có thu nhập khủng, tiền ào ào đến như thác lũ!

Tâm linh - Tử vi 23/05/2018 05:30

Nhất là người tuổi Dậu có vận kinh doanh nở rộ, hứa hẹn tương lai đầy bạc tiền!

Tuổi Tý

Trong mùa hè này, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn không ngờ. Chỉ cần con giáp này gặp khó khăn thì sẽ có quý nhân xuất hiện giúp sức ngay. Dù là chuyện công việc hay tình yêu đều tốt đẹp. Chuyện khó khăn thế nào cũng giải quyết nhanh gọn. Hơn nữa, vận kinh doanh của họ trong mùa hè này nở rộ. Với những dự định trước đó, lợi nhuận sẽ tăng không tưởng, tiền bạc ào ào đến!

Sang hè, 4 con giáp này có thu nhập khủng, tiền ào ào đến như thác lũ! - Ảnh 1
Với những dự định trước đó, lợi nhuận sẽ tăng không tưởng, tiền bạc ào ào đến! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Thân cũng gặp nhiều may mắn trong mùa hè này. Họ kiếm được nhiều tiền mà không cần quá gắng sức, cũng nhờ sự nghiêm túc và có trách nhiệm nên có thể thăng tiến. Thời gian này, họ còn được quý nhân giúp sức, có nhiều cơ hội tăng thu nhập. Nhất là trong kinh doanh, lợi nhuận tăng mạnh không ngờ. Đây sẽ là tin vui cho con giáp này. Nhưng đừng vì vậy mà chủ quan, hãy tỉnh táo trước cám dỗ!

Sang hè, 4 con giáp này có thu nhập khủng, tiền ào ào đến như thác lũ! - Ảnh 2
Thời gian này, họ còn được quý nhân giúp sức, có nhiều cơ hội tăng thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hòa đồng, được mọi người yêu quý. Trong hè này, con giáp có sự nỗ lực trong công việc nên được sếp trọng dụng. Dù bận rộn nhưng được tăng lương không ít. Và những khoản tiền thưởng nhờ sự sáng tạo của họ cũng không ngừng tăng. Thu nhập ngoài nhờ kinh doanh cũng tăng, con giáp này không phải lo chuyện tiền bạc trong thời gian này.

Sang hè, 4 con giáp này có thu nhập khủng, tiền ào ào đến như thác lũ! - Ảnh 3
Thu nhập ngoài nhờ kinh doanh cũng tăng, con giáp này không phải lo chuyện tiền bạc trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

2018 là năm người tuổi Dậu có nhiều bước tiến trong sự nghiệp, được cấp trên cân nhắc vị trí cao hơn. Nhờ sự cố gắng từ năm trước đến nay, con giáp này cũng đạt được thành tựu nhất định. Không những vậy, con giáp này còn gặp vận may trong kinh doanh. Thời gian hè là lúc họ có khoản thu nhập tăng, có cơ hội mở rộng quy mô buôn bán. Từ đó, việc kinh doanh sẽ càng phát triển tốt đẹp, hứa hẹn một tương lai bạc tiền không ít!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 21/5 đến 27/5/2018: Tuổi Tuất có họa huyết quang, tuổi Thìn hung vận bao trùm

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 21/5 đến 27/5/2018: Tuổi Tuất có họa huyết quang, tuổi Thìn hung vận bao trùm

Bước sang tuần mới, 12 con giáp sẽ có bản mệnh cũng như tình duyên, may mắn như thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu top con giáp giàu top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn