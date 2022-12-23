Sách trời đã ghi, kể từ 0h khuya ngày 23/12/2022, 3 con giáp một bước đổi đời, ngày càng phát tài, công danh sự nghiệp bừng sáng, giàu có vang danh, một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 04:49

3 con giáp hưởng lộc trời ban, tiền bạc tràn về không hứng hết, quay trúng ô độc đắc, của cải bao la, giàu sang chạm đỉnh.

 

Tuổi Dậu

Tử vi khoa học cho biết, đây là thời gian ổn định và bứt phá của người tuổi Dậu. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn tới tuổi Dậu sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Dậu có tài vận tích cực, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, hanh thông, phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng. Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với Dậu rất gần, bản mệnh còn được thân nhất định sẽ tìm được đối tượng hợp ý.

Sách trời đã ghi, kể từ 0h khuya ngày 23/12/2022, 3 con giáp một bước đổi đời, ngày càng phát tài, công danh sự nghiệp bừng sáng, giàu có vang danh, một bước lên tiên - Ảnh 1
 Giai đoạn tới tuổi Dậu sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý khá ít nói, sống thu mình. Tuy nhiên, Tý tài giỏi hơn người và có nhiều tham vọng. Người tuổi này chủ động, tự giác trong công việc. Tý không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình chứ không an phận thủ thường. Tử vi cho biết, người tuổi Tý lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. 

Đúng 0h khuya ngày 23/12, được Thần Tài chiếu cố, người tuổi Tý cũng có tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, công việc thuận buồm xuôi gió. Thời gian này, Tý dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Người tuổi Tý sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

Sách trời đã ghi, kể từ 0h khuya ngày 23/12/2022, 3 con giáp một bước đổi đời, ngày càng phát tài, công danh sự nghiệp bừng sáng, giàu có vang danh, một bước lên tiên - Ảnh 2
Thời gian này, Tý dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất rất kiên quyết, độc đoán, thông minh, lanh lợi. Đặc biệt, con giáp này có khả năng thích ứng với những thay đổi lớn. Thời gian tới, con giáp may mắn hãy tiếp tục bứt phá, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và sự hấp dẫn của bản thân trong cuộc sống, tỏa sáng.

Vào khoảng thời gian này, phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên. Tài vận của người tuổi Tuất cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. 

Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí.

Sách trời đã ghi, kể từ 0h khuya ngày 23/12/2022, 3 con giáp một bước đổi đời, ngày càng phát tài, công danh sự nghiệp bừng sáng, giàu có vang danh, một bước lên tiên - Ảnh 3
Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp chính thức thoát khổ, hưởng trọn phúc khí, đổi vận làm đại gia, sự nghiệp phất như Rồng ngẩng đầu, sung túc an nhàn.

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