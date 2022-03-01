"Rũ sạch vận đen", đúng 7-9h sáng ngày 5/3 được Thần Phật "độ", 3 con giáp may mắn ngập lối, đỏ cả tình lẫn tiền, công danh bay bổng như diều gặp gió

Tử vi ngày 5/3, người tuổi Tuất gặp được cục diện Tam hợp mang lại những điều tốt đẹp. Thời gian tới đây, tuổi Tuất có thể gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa.

Tử vi đưa ra dự báo, trong năm nay, tuổi Tuất nếu có ý định đầu tư kinh doanh thì có thể phát huy khả năng của mình, cơ hội sinh lời rất cao. Người làm công ăn lương cũng có được cơ hội thăng chức, tăng lương thưởng. Nửa đầu năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, có quý nhân nâng đỡ nên cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Tuất vốn nhận được nhiều phước lành trời ban, cuộc sống của họ tương đối thuận lợi vì có nhiều quý nhân giúp đỡ. Trong ngày 5/3, sự nghiệp của tuổi Tuất được cải thiện, thu nhập cũng tăng lên, vận may nối tiếp tìm đến.

Tuổi Tỵ

Trong ngày ngày 5/3 này, Tam Hợp quý nhân xuất hiện mang tới cho người tuổi Tị một ngày nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những dự án mới mà bạn đề xuất đã được cấp trên cân nhắc thông qua. Từ việc này, bạn khẳng định được năng lực của bản thân, đồng thời thể hiện được vị trí của mình trước những đồng nghiệp khác.

Ảnh minh họa

Vận trình tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Con giáp này tìm được niềm vui trong cuộc sống, bạn luôn truyền được thái độ tích cực, lạc quan cho những người xung quanh. Vì thế, được nhiều người khác giới để ý.

Thời điểm này cũng được coi là một ngày vượng tài đối với những chú Rắn khi có Chính Tài độ mệnh. Công việc suôn sẻ kéo theo nguồn thu nhập ổn định hơn. Bản mệnh còn có thể may mắn nhận được các khoản lương thưởng, hoa hồng hậu hĩnh nhờ năng lực của mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão được biết đến là những người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ mưu trí, nhanh nhẹn và có nhiều cách để giải quyết vấn đề.

Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có khả năng chịu đựng áp lực tốt. Trong công việc, con giáp tuổi Mão ham học hỏi, tiến bộ nhanh.

Trong ngày 5/3 tới đây, nhiều cơ hội tốt trong công việc đến với người tuổi Mão. Đó có thể là một công việc, một cơ hội học tập hay chí ít cũng là một cơ hội đầu tư sinh lời.

Con giáp tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc thì cũng nhận được công việc tốt, phù hợp với bản thân.

Người làm kinh doanh cũng vượt qua khó khăn, làm ăn phát đạt, tất toán nợ nần. Mặt khác, trong thời gian tới, người tuổi Mão cũng có vận đào hoa phơi phới. Những người cô đơn sẽ sớm tìm thấy một nửa nguyện ý với mình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.