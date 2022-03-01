Cảnh báo: 13 ngày tới bị sao xấu chiếu mệnh, 3 con giáp tài vận lao dốc, dễ gặp thị phi, tránh làm đại sự, cẩn thận tai ương

Trong 13 ngày tới này tài chính không có nhiều khởi sắc, 3 con giáp này vẫn còn một quá trình dài cần phải cố gắng.

Tuổi Sửu

Trong tháng 3/2022, tuổi Sửu gặp nhiều suy nghĩ luẩn quẩn và bế tắc. Sự bảo thủ khiến con giáp này dễ đưa ra các quyết định sai lầm gây hao tổn tiền bạc. Trong khoảng thời gian này, Sửu nên bình tĩnh, hạn chế đầu tư mạo hiểm.

Sang tháng 9 âm lịch, tuổi Sửu dễ gặp mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao. Áp lực công việc và cuộc sống khiến trạng thái tinh thần của con giáp này bất ổn. Bản mệnh dễ cáu giận và có thái độ gay gắt với người xung quanh.

Đến tháng 12 âm lịch, tuổi Sửu phải chú ý đên sức khỏe. Bản mệnh có thể gặp các triệu chứng do thay đổi thời tiết hoặc dị ứng. Sức khỏe tinh thần cũng cần được chú ý hơn.

Tuổi Thìn

Do bị sao xấu chiếu người tuổi Thìn có điềm báo gặp nhiều trục trặc về công việc do có kẻ tiểu nhân phá hoại. Bản mệnh cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ, tin người có mức độ chứng đừng mù quáng tin mọi lời đối phương nói kẻo bị đâm sau lưng lúc nào chẳng hay.

Ảnh minh họa

13 ngày tới cũng là ngày bạn phải cẩn thận trước mỗi lời nói mình định phát ngôn. Hãy luôn tâm niệm “một điều nhịn là chín điều lành”, đừng hơn thua tới cùng trong bất cứ vấn đề gì. Điều đó chẳng những không mang lại lợi ích gì mà còn có thể phá hủy hạnh phúc của bạn.

Tuổi Mão

Mão hãy chuẩn bị tinh thần vì có thể phải đối diện với nhiều khó khăn trong13 ngày tới đây. Dù mọi người xung quanh có nói thế nào con giáp này cũng nên tập trung vào công việc chính của mình. Chớ nên nghe theo lời của kẻ xấu.

Trong 13 ngày tới này tài chính không có nhiều khởi sắc, Mão vẫn còn một quá trình dài cần phải cố gắng. Nếu có thành công thì đó chỉ là nhất thời, đừng nên vì thế mà coi thường đối thủ. Nếu không Mão sẽ tự đẩy mình vào những lỗi sai không đáng có.

Trong chuyện tình cảm, nếu vợ chồng có mâu thuẫn thì nên bình tĩnh phân tích khách quan. Đừng đề cao cái tôi cá nhân và hạ thấp quan điểm của đối phương.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chính Tài và Thiên Tài phù trợ, top 3 con giáp bùng nổ doanh thu, tài khoản nhảy số ầm ầm, đếm tiền sái tay trong 60 ngày tới Thời điểm 60 ngày tới, nhờ sự cố gắng không ngừng mà 3 con giáp này tích cóp được số tài sản lớn. Từ đó, cuộc sống bước sang một trang mới, thăng hoa rực rỡ, tài vận đồi dào.

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