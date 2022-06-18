Rũ sạch vận đen đeo bám, sang tuần mới (20-26/6), quan lộ và tài lộ rộng thênh thang, 3 con giáp sắm nhà lầu, siêu xe sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 18/06/2022 06:18

Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Tuổi Ngọ

Tuần mới này, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương đã đến lúc được tận hưởng thành quả của chính mình.

Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan. Trong tình cảm, người tuổi Ngọ đã có đôi tìm được sự đồng điệu về tâm hồn với đối phương. Người độc thân giữ được tinh thần lạc quan. Bạn tập trung cho công việc và chờ đợi đúng người đúng thời điểm.

Rũ sạch vận đen đeo bám, sang tuần mới (20-26/6), quan lộ và tài lộ rộng thênh thang, 3 con giáp sắm nhà lầu, siêu xe sau 1 đêm - Ảnh 1
Tuần mới này, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xét về độ nhạy bén về tiền bạc thì người tuổi Tý luôn đứng đầu. Chỉ là do thời thế còn chưa thuận mà vẫn còn gặp nhiều trở lực. Nhưng sang tuần mới, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Tý hanh thông bất ngờ, ví như màn mây đen che phủ tạm thời biến mất.

Nhân cơ hội này mà mưu đại sự, tăng khối lượng tài sản lên bằng lần so với bình thường. Đặc biệt, đây sẽ là giai đoạn mà những chú Chuột sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Có thể hiện tại tuổi này đang thấy mọi thứ mơ hồ nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước, bạn nhất định sẽ thành công vang dội.

Rũ sạch vận đen đeo bám, sang tuần mới (20-26/6), quan lộ và tài lộ rộng thênh thang, 3 con giáp sắm nhà lầu, siêu xe sau 1 đêm - Ảnh 2
Sang tuần mới, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Tý hanh thông bất ngờ, ví như màn mây đen che phủ tạm thời biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trên thực tế, người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi và ham học hỏi những cái mới lạ, vì vậy họ luôn vững tâm với bản thân và luôn cố gắng nỗ lực tìm cho mình cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi tuần mới cho hay, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua được mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Đặc biệt đối với phụ nữ tuổi Thân thì sắp tới sẽ có vận đào hoa đeo bám, vừa thăng hoa tình cảm, lại vừa có khả năng phát tài.

Rũ sạch vận đen đeo bám, sang tuần mới (20-26/6), quan lộ và tài lộ rộng thênh thang, 3 con giáp sắm nhà lầu, siêu xe sau 1 đêm - Ảnh 3
Tử vi tuần mới cho hay, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua ngày 20 tháng 6 dương lịch, Thần Tài xướng tên 3 con giáp này, rũ sạch vận đen, tậu nhà mua xe, vươn mình thành đại gia

Qua ngày 20 tháng 6 dương lịch, Thần Tài xướng tên 3 con giáp này, rũ sạch vận đen, tậu nhà mua xe, vươn mình thành đại gia

Nếu như thời gian 3 con giáp gặp nhiều khó khăn thì bước qua ngày 20/6 dương lịch, họ sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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