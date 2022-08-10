Rằm tháng 7 trăng tròn, vận trình được soi sáng, 3 con giáp trở mình ngoạn mục, hút tiền không ngớt, mưu sự như ý

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 14:58

Trong tử vi học có nói, Rằm tháng 7 âm lịch sẽ ghi dấu ấn đặc biệt với 3 con giáp này, theo đó là họ sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn dĩ mang nhiều phúc đức và may mắn. Bất kể là trong giai đoạn nào cũng có thể đạt được điều mình mong muốn. So với những con giáp khác, cuộc sống của tuổi Hợi ít chông gai hơn vì họ là "con cưng" của thượng đế. Trong khoảng thời gian gần đây, tuổi Hợi có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cuộc sống của họ nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Đặc biệt bước sang Rằm tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi được thần tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận. Không những thế, túi tài luôn được bảo vệ nguyên vẹn không sứt mẻ, dự kiến thời gian này, Hợi có cuộc sống phú quý dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

Rằm tháng 7 trăng tròn, vận trình được soi sáng, 3 con giáp trở mình ngoạn mục, hút tiền không ngớt, mưu sự như ý - Ảnh 1
Đặc biệt bước sang Rằm tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi được thần tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch, cơn gió cơ hội sẽ thổi đến với tuổi Tý, con giáp chỉ việc hành động, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn nhỏ. Tuổi Tý vốn nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng thông minh và không dễ dàng từ bỏ cơ hội. Vì vậy, trong những ngày nền kinh tế khó khăn chung, thay vì cam chịu ngồi yên, con giáp với nỗ lực của bản thân, sẽ nghĩ ra cách để biến khó khăn thành ưu thế, từ đó tìm ra những phương thức kinh doanh mới mẻ, đáp ứng nhu cầu chung.

Nhờ thông minh, sáng tạo, con giáp nhanh chóng được lãnh đạo công nhận tài năng, nhờ vậy việc thăng chức chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai. Bên cạnh đó, do phương pháp kinh doanh hợp thời, tuổi Tý nhanh chóng thu lợi nhuận khủng, tiền đổ về không ngớt.

Rằm tháng 7 trăng tròn, vận trình được soi sáng, 3 con giáp trở mình ngoạn mục, hút tiền không ngớt, mưu sự như ý - Ảnh 2
Đúng Rằm tháng 7 âm lịch, cơn gió cơ hội sẽ thổi đến với tuổi Tý, con giáp chỉ việc hành động, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình kiên nhẫn, luôn phấn đấu để tiếp nhận thêm những nguồn kiến thức mới. Họ tìm tòi và cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để có được cuộc sống như mong ước. Ngay từ khi còn nhỏ, người tuổi Mùi đã có ý chí và nghị lực. Họ sợ mình thua kém người khác nên luôn phấn đấu hết mình.

Bước sang Rằm tháng 7 âm lịch, những cố gắng của người tuổi Mùi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cho dù không trở thành đại gia giàu có thì mọi thứ với họ cũng trở nên thuận lợi, suôn sẻ. Thời gian này, Mùi cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự. Dù là công việc, tình duyên hay tài vận thì tất cả đều có chuyển biến khởi sắc. Cơ hội đổi đời sẽ tới với Mùi giúp họ có một cuộc sống như trong mơ.

Rằm tháng 7 trăng tròn, vận trình được soi sáng, 3 con giáp trở mình ngoạn mục, hút tiền không ngớt, mưu sự như ý - Ảnh 3
Bước sang Rằm tháng 7 âm lịch, những cố gắng của người tuổi Mùi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chính thức thoát nghèo vào cuối tuần này (6/8 - 7/8), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, cầu gì được nấy, thu lộc dồn dập

Chính thức thoát nghèo vào cuối tuần này (6/8 - 7/8), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, cầu gì được nấy, thu lộc dồn dập

Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn này sẽ nhận được những cơ may phát tài, cuộc sống của họ sung túc hơn thời gian trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi rằm tháng 7 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng