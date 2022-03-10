Quý nhân nối tiếp nhau gõ cửa nhà trao cơ hội vàng, 100 ngày tới 3 con giáp "ngủ trên đống tiền", mua nhà tậu xe dễ "như ăn kẹo"

Thành thật mà nói thì năm 2022 là một năm khá vất vả đối với người tuổi Thân, đặc biệt là khoảng thời gian đầu năm. Dưới nhiều tác động khách quan có mà chủ quan cũng có, bạn thường mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về kết quả như mong đợi. Sau mỗi thất bại, hãy rút ra bài học cho mình để không còn mắc phải trong tương lai. Khi đối diện với khó khăn, bạn cũng chớ nên sốt ruột và lo lắng quá mức. Hãy bình tĩnh suy nghĩ và đánh giá vấn đề rồi dần dần bạn sẽ tìm được giải pháp và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thời điểm 100 ngày tới là lúc con giáp lội ngược dòng năm 2022 phát huy tất cả mọi khả năng của mình để gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Chắc hẳn ai cũng sẽ phải ngạc nhiên với những gì bạn làm được, chuyện tăng lương, thăng chức nằm trong tầm tay.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, cần cù, chịu khó. Họ tốt bụng, có kỹ năng xã hội cao và sống chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Cũng vì ở hiền gặp lành nên con giáp này được trời ban cho may mắn. Dù làm việc gì, họ cũng được người tốt giúp đỡ, dẫu gặp khó khăn cũng sớm tai qua nạn khỏi.

Ảnh minh họa

100 ngày tới người tuổi Sửu được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến quan trọng.

Con giáp này làm việc, chăm chỉ, toàn tâm toàn ý sẽ thu về thành quả xứng đáng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng, đối tác làm ăn tin cậy.

Người tuổi này rũ bỏ vận xui, làm ăn gặp thời gặp thế, thu tiền về đầy túi. Cuộc sống của họ ngày một khởi sắc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người.

100 ngày tới nếu là người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi, có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ, nên bạn hãy chủ động giữ quan hệ tốt với những người mới.

Nếu là người làm công ăn lương, chỉ cần giữ được tinh thần cầu tiến, cố gắng trong công việc thì ắt sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng như thăng chứ, tăng lương cuối năm.

Đối với con đường tình duyên thì sẽ khá êm đềm và thuận lợi với người tuổi Mùi trong năm 2022, vợ chồng sẽ ít mâu thuẫn, tình cảm gia đình hài hòa, đầm ấm.

Nếu còn độc thân thì cũng trở nên vượng đào hoa, nam giới chủ động trong tình cảm, dễ dàng giữ được quan hệ tốt với đối phương. Nữ giới thì có sự thu hút nhờ vào sự chu đáo, dịu dàng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo